Vẻ hoang tàn bên trong siêu dự án lấn biển liên quan đến Vũ "Nhôm"

Dự án khu đô thị quốc tế Đa Phước, quy mô 181ha (nay là dự án The Sunrise Bay) và khu nhà phố biệt thự bờ biển Thanh Bình 29ha (nay là Khu đô thị mới quốc tế Đa Phước) được UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt năm 2005.

Hai dự án độc lập nhưng vẫn nằm trong quy hoạch chung, chi tiết của khu phức hợp đô thị và sân golf Đa Phước. Siêu dự án lấn biển này còn được gọi bằng một cái tên khác là "Vầng trăng khuyết" và được khởi công từ năm 2008. Dự án nằm ở vị trí đắc địa trên đường Nguyễn Tất Thành ven biển Đà Nẵng.

Nhiều năm qua, dự án vướng vào các bản án liên quan đến Phan Văn Anh Vũ, khiến toàn bộ quá trình thi công đình trệ, nhiều hạng mục biệt thự, nhà phố bị bỏ dở.

Trong khu vực dự án Khu đô thị mới quốc tế Đa Phước (29ha), một phần khu nhà phố và biệt thự đã hoàn thiện, có cư dân sinh sống ổn định, ô tô đậu kín hai bên đường. Bên trong đã hình thành nhiều tiện ích như khu vui chơi, sân bóng, sân golf, các dịch vụ khác.

Theo ghi nhận tại thực địa cho thấy, những ngày qua có ít nhất hai khối nhà tại Khu đô thị mới quốc tế Đa Phước được rục rịch thi công trở lại, song nhịp độ không sôi động.

Khuôn viên dự án Khu đô thị mới quốc tế Đa Phước còn nhiều khối nhà trong tình trạng dang dở, chưa có dấu hiệu triển khai thêm.

Lãnh đạo phường Hải Châu cho biết đây là dự án quy mô lớn trên địa bàn, đến thời điểm hiện tại địa phương chưa nhận được thông tin chính thức về việc dự án tái khởi động.

Nhiều khối nhà trong Khu đô thị mới quốc tế Đa Phước chưa hoàn chỉnh được chủ nhân dùng tôn bọc kín lối vào.

Bên trong các khối nhà tại dự án Khu đô thị mới quốc tế Đa Phước chưa hoàn thành, bụi phủ kín, đầy rác.

Cũng tại dự án Khu đô thị mới quốc tế Đa Phước, nhiều hạng mục tiểu cảnh rơi vào cảnh hoang phế, đang có dấu hiệu xuống cấp.

Vật liệu xây dựng, máy móc bỏ ngổn ngang bên trong dự án Khu đô thị mới quốc tế Đa Phước.

Các trụ móng bê tông sau thời gian dài không thi công bị gỉ sét, nước mưa ứ đọng tạo thành ao.

Trong khi đó, tại dự án The Sunrise Bay, khu nhà bán hàng vẫn hoạt động. Dự án được rào kín, không thấy dấu hiệu nào của việc thi công hạ tầng.

Đây là dự án thuộc diện tháo gỡ khó khăn vướng mắc theo đề án của Trung ương về phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án.

Vị trí Dự án khu đô thị mới quốc tế Đa Phước (Ảnh: Google Maps).