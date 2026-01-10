Man Utd không nhờ Alex Ferguson tư vấn để tìm huấn luyện viên mới

Trong một động thái đầy quyết liệt, giới thượng tầng Man Utd đã quyết định gạt bỏ tầm ảnh hưởng của huyền thoại Sir Alex Ferguson trong công cuộc tìm kiếm "thuyền trưởng" mới, nhằm khẳng định một kỷ nguyên quản trị độc lập.

Theo những thông tin mới nhất từ đội chủ sân Old Trafford, những người quyền lực nhất của Man Utd gồm tỷ phú Sir Jim Ratcliffe và gia đình Glazers đã thống nhất không tham khảo ý kiến của Sir Alex Ferguson cho vị trí HLV trưởng chính thức tiếp theo.

Đây được xem là một bước ngoặt lớn, khi Sir Alex vốn luôn được coi là cố vấn tối cao trong mọi quyết định quan trọng của câu lạc bộ suốt hơn một thập kỷ qua.

Chủ tịch Sir Jim Ratcliffe (bên trái) cùng cựu HLV Man Utd, Sir Alex Ferguson (bên phải) xuất hiện trong một trận đấu của "Quỷ đỏ" (Ảnh: Getty).

Các ông chủ của Man Utd tin rằng đây là thời điểm then chốt để định hình tương lai lâu dài của “Quỷ đỏ” bằng một quy trình tuyển dụng chuyên nghiệp, thay vì dựa vào những tiến cử mang tính cảm tính.

Dự kiến, Man Utd sẽ công bố một HLV tạm quyền vào tuần tới trước khi chính thức bổ nhiệm người mới vào mùa hè. Danh sách rút gọn hiện tại bao gồm ba tên tuổi lẫy lừng: Thomas Tuchel, Carlo Ancelotti và Mauricio Pochettino.

Đáng chú ý, cả Pochettino và Ancelotti đều là những ứng viên mà Sir Alex đặc biệt ưu ái. Trong quá khứ, ông từng nhiều lần thúc đẩy việc đưa Pochettino về Old Trafford và cũng duy trì mối quan hệ bạn bè thân thiết với Ancelotti.

Tuy nhiên, các cộng sự mới của Sir Jim Ratcliffe là Giám đốc điều hành Omar Berrada và Giám đốc bóng đá Jason Wilcox lại khẳng định họ đủ năng lực để đưa ra lựa chọn đúng đắn mà không cần đến sự can thiệp của vị HLV huyền thoại.

Nếu bổ nhiệm HLV mới vào mùa hè này, đây sẽ là HLV trưởng thứ 3 của “Quỷ đỏ” chỉ tính riêng từ năm 2024 và là người thứ 7 kể từ khi Sir Alex nghỉ hưu vào năm 2013.

Sự bất ổn trên ghế nóng suốt 13 năm qua dường như là lý do khiến tập đoàn INEOS quyết tâm làm mới hoàn toàn bộ máy lãnh đạo, thoát khỏi cái bóng của quá khứ để hướng tới sự hiệu quả và minh bạch theo tiêu chuẩn bóng đá hiện đại.