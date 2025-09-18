Siêu dự án lấn biển và biệt thự “băm nát” Sơn Trà được xử lý như thế nào?

Rà soát nghĩa vụ tài chính loạt dự án “băm nát” Sơn Trà

Ngày 18/9, tại Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030, ông Phạm Nam Sơn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, đã báo cáo kết quả xử lý đối với các dự án gặp vướng mắc trong nhiều năm qua.

Theo ông Sơn, trong nhóm các dự án thuộc Nghị quyết 170 (Cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại TPHCM, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa) có 1.313 trường hợp phải điều chỉnh thời hạn sử dụng đất từ lâu dài về 50 năm.

Đến nay, thành phố đã điều chỉnh được 730 trường hợp, còn 583 trường hợp cần thông báo đến chủ sử dụng đất để hoàn thiện.

Loạt biệt thự "ma" nằm trên bán đảo Sơn Trà nhiều năm nay (Ảnh: Hoài Sơn).

Nhóm thứ hai, là nhóm xác định lại giá 16 khu đất theo Kết luận 2852 của Thanh tra Chính phủ.

Đến nay, đã hoàn thành 16/16 phương án tính và thu nghĩa vụ tài chính, trong đó UBND thành phố Đà Nẵng đã thông qua 10 phương án, 6 phương án đang hoàn thiện, xin ý kiến tổ công tác và các cơ quan có liên quan.

Trong 10 phương án đã được thông qua, thành phố đã xác định giá đất đối với 7 dự án. Số còn lại dự kiến sẽ hoàn tất trong năm nay, chậm nhất vào tháng 11.

Liên quan đến việc tháo gỡ, vướng mắc các dự án trên bán đảo Sơn Trà, ông Sơn cho biết đến nay Đà Nẵng đã thực hiện điều chỉnh, hủy bỏ các quyết định phê duyệt, sơ đồ ranh giới, sử dụng đất đối với các dự án chưa được giao đất.

Riêng phần diện tích ảnh hưởng đến quốc phòng, lâm nghiệp, đa dạng sinh học, hành lang bảo vệ bờ biển đã được thành phố rà soát, xác định phần diện tích và hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ để có cơ sở triển khai dự án.

Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng đã có ý kiến và các nhà đầu tư cũng có kiến nghị đối với thay đổi về luật quản lý, bảo vệ các công trình quốc phòng và báo cáo đề xuất điều chỉnh nhu cầu sử dụng đất đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050 để làm cơ sở điều chỉnh quy hoạch lâm nghiệp quốc gia, các quy hoạch có liên quan khác.

Một lô biệt thự "ma" nằm ở khu vực Bãi Trẹm trên bán đảo Sơn Trà (Ảnh: Hoài Sơn).

Trong giai đoạn tới, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ tham mưu UBND thành phố đẩy nhanh hoàn thiện hồ sơ pháp lý, đất đai, môi trường, lâm nghiệp, biển đảo đối với từng dự án.

Rà soát nghĩa vụ tài chính, yêu cầu chủ sử dụng đất nộp bổ sung tiền sử dụng đất, thu hồi hồ sơ đối với các dự án không đủ điều kiện. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành việc xác định dự án đủ điều kiện triển khai trước ngày 1/4/2026.

Sân Chi Lăng, siêu dự án lấn biển đều có tiến triển

Về dự án sân vận động Chi Lăng, ông Sơn cho hay, thành phố đã hoàn thành việc điều chỉnh quy hoạch, giải phóng mặt bằng, xác định thời điểm và thời hạn sử dụng đất. Các thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất theo phương án tháo gỡ đã sẵn sàng để cơ quan thi hành án dân sự triển khai.

Về khu đất 3.264m2 ở đường Ngô Quyền, theo ông Sơn, các hồ sơ, thủ tục liên quan đã đảm bảo để triển khai phương án xử lý theo chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền. Dự kiến phương án đấu giá, tổ chức đấu giá sẽ được phê duyệt trong quý IV.

Siêu dự án "Vầng trăng khuyết" lấn biển Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Về tháo gỡ, vướng mắt liên quan đến dự án 181ha (được biết đến với tên dự án lấn biển Vầng trăng khuyết). Thành phố đã rà soát, đề xuất phương án xử lý, trình Ban Thường vụ Thành ủy xem xét báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ.

Đến nay, phương án đã hoàn thành việc lấy ý kiến thành viên Chính phủ, UBND thành phố đã ký các dự thảo báo cáo văn phòng Chính phủ để ban hành nghị quyết tháo gỡ.

Đối với các dự án đất đai liên quan đến kết luận thanh tra, bản án trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (cũ), ông Sơn cho biết UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) đã ban hành kế hoạch để thực hiện Kết luận 114 của Thanh tra Chính phủ.

Trong thời gian tới, sở sẽ tham mưu thành phố phân loại dự án theo các nhóm, vấn đề tương tự, vận dụng các nguyên tắc, quan điểm tại các kết luận, nghị quyết của Chính phủ để báo cáo cơ quan có thẩm quyền cho phép xử lý.