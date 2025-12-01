Lập 8 tổ công tác tháo gỡ vướng mắc loạt dự án trọng điểm ở Đà Nẵng

UBND thành phố Đà Nẵng đã thành lập 8 tổ công tác do các Phó Chủ tịch UBND thành phố làm tổ trưởng để kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy mạnh giải ngân các dự án trên địa bàn.

Theo thống kê, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có 376 dự án cần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy mạnh giải ngân, trong đó có 28 dự án trọng điểm, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Trần Nam Hưng (bên phải), Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, kiểm tra một dự án bất động sản tại phường Điện Bàn Đông (Ảnh: Công Bính).

Các dự án hạ tầng phục vụ cho việc phát triển vi mạch, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo; đền bù giải tỏa cụm công nghiệp Hòa Khánh Nam; cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14D, 14E, tỉnh Quảng Nam (cũ); bến cảng Liên Chiểu (phần cơ sở hạ tầng dùng chung); đường ven biển nối cảng Liên Chiểu…

Có 110 dự án đầu tư tư nhân gặp khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ. Trong đó có các dự án quy mô lớn như dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Phước Lý 2, 6 (đường Lê Trọng Tấn); đường Trần Hưng Đạo nối dài (phường Ngũ Hành Sơn).

Các dự án khác như: Vệt sử dụng đất 50m đường Nguyễn Tất Thành nối dài, khu đô thị sinh thái Quan Nam - Thủy Tú (tổng mức đầu tư 4.447 tỷ đồng), khu công nghệ thông tin Đà Nẵng (giai đoạn 2), khu đô thị quốc tế Đa Phước...

Quốc lộ 14D “nát như tương”, là một trong những công trình trọng điểm cần tháo gỡ vướng mắc để nhanh chóng cải tạo, nâng cấp (Ảnh: Công Bính).

Ngoài ra có 238 dự án đầu tư công gặp khó khăn, vướng mắc gồm: Hệ thống thoát nước cho các dự án ven biển phía Bắc thị xã Điện Bàn (giai đoạn II), cầu Trà Đình (xã Quế Phú), đường trục chính đô thị Điện Nam - Điện Ngọc, hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Hòa Liên 3, khu tái định cư Hòa Thọ mở rộng…

Theo quyết định của UBND thành phố Đà Nẵng, các tổ công tác có nhiệm vụ kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy mạnh giải ngân các dự án đầu tư công và tư nhân trên địa bàn; chỉ đạo xử lý các dự án tồn đọng, chậm triển khai, các dự án trọng điểm, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Tổ công tác có trách nhiệm đánh giá việc triển khai các giải pháp thúc đẩy giải ngân các dự án đầu tư công và tư, các văn bản chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công hàng năm.

Xem xét trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, rà soát, xử lý các khó khăn, vướng mắc trong giải ngân các dự án đầu tư công và tư tại cơ quan, địa phương, trong đó có trách nhiệm người đứng đầu.

Các tổ công tác báo cáo kết quả kiểm tra và đề xuất, kiến nghị cụ thể các giải pháp đẩy mạnh giải ngân các dự án đầu tư công và tư tại các cơ quan, địa phương, báo cáo UBND thành phố.