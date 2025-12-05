Số phận bến du thuyền liên quan Vũ “Nhôm” đang hoang tàn bên sông Hàn

Ngày 5/12, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã có phản hồi liên quan đến dự án nhà hàng, bến du thuyền phía Nam cảng sông Hàn, phường Hải Châu, đã bỏ hoang nhiều năm.

Dự án do Công ty TNHH I.V.C của Phan Văn Anh Vũ (được biết đến với tên Vũ “Nhôm”, đang thụ án tù) đầu tư, nằm trên đường Bạch Đằng, đối diện tòa nhà Trung tâm hành chính Đà Nẵng, được xem là một trong những khu đất đắc địa bậc nhất thành phố.

Hiện trạng dự án nhà hàng, bến du thuyền phía nam cảng sông Hàn, thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Công trình rộng khoảng 4.000m2 (gồm 2.100m2 đất, 1.900m2 mặt nước), hoàn thành từ năm 2017 và từng được kỳ vọng trở thành điểm nhấn kiến trúc, phục vụ vui chơi giải trí, thu hút du khách.

Tuy nhiên, từ khi ông Phan Văn Anh Vũ dính vào vòng lao lý, dự án dừng hoạt động hoàn toàn cho đến nay.

Ghi nhận thực tế cho thấy, nhiều hạng mục tại dự án đang xuống cấp, hư hỏng, tường bao bị vẽ bậy, cây cối trong khuôn viên chết khô, tạo cảnh hoang tàn, nhếch nhác ngay trung tâm thành phố, gây lãng phí quỹ đất.

Theo Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, công trình này được dư luận đặc biệt quan tâm do ảnh hưởng đến cảnh quan, không gian công cộng phía Tây sông Hàn.

Ngày 31/1/2018, Ban Thường vụ Thành ủy đã giao Ban cán sự Đảng UBND thành phố làm việc với chủ đầu tư nhằm vận động thu hồi dự án, đồng thời nghiên cứu 2 phương án.

Phương án thứ nhất là chuyển đổi công năng công trình, gắn với hoạt động của di tích thành Điện Hải, khai thác mục đích công cộng hoặc sử dụng làm trung tâm thông tin du lịch.

Phương án thứ hai là phá dỡ công trình nhằm tạo không gian thông thoáng.

Trên cơ sở chỉ đạo này, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan đã tổ chức hội thảo, báo cáo UBND thành phố Đà Nẵng. Sau đó, UBND thành phố đã làm việc với các cấp có thẩm quyền và thống nhất chủ trương chuyển đổi công năng công trình sang mục đích phục vụ công cộng.

Sở Xây dựng nhấn mạnh, việc xử lý công trình cần được xem xét toàn diện, đảm bảo yếu tố xã hội, nguồn lực thành phố và hài hòa quyền lợi các bên liên quan, đáp ứng kỳ vọng của cử tri và người dân.

Liên quan việc quản lý hiện trạng để không ảnh hưởng cảnh quan, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cho hay, đã có công văn đề nghị Công ty TNHH I.V.C phối hợp với UBND phường Hải Châu triển khai phương án bảo vệ, quản lý công trình, bảo đảm mỹ quan đô thị.