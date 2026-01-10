TV Holdings và EximRS chi quà hàng tỷ đồng tri ân khách hàng dự án Fresia Riverside

Tri ân khách hàng - Khẳng định giá trị đồng hành

Chương trình Upgrade Fest là lời tri ân mà chủ đầu tư và đơn vị phân phối độc quyền muốn gửi đến khách hàng vì đã tin tưởng lựa chọn Fresia Riverside làm tổ ấm.

Đại diện chủ đầu tư TV Holdings chia sẻ: "Sự tin tưởng và ủng hộ của khách hàng là nền tảng, động lực để chúng tôi không ngừng nỗ lực kiến tạo và phát triển những dự án chất lượng hơn nữa, xứng đáng với niềm tin mà khách hàng đã trao gửi".

Hơn 600 khách hàng tham dự chương trình Upgrade Fest - Tri ân khách hàng sáng 10/1 tại Biên Hòa (Ảnh: Fresia Riverside).

Điểm nhấn của sự kiện là hàng trăm giải thưởng có giá trị cao được trao cho khách hàng thuộc các tháp River 1, River 3 và nhất là những khách hàng giao dịch thành công các sản phẩm ngay tại chương trình.

Trong đó, giải đặc biệt là xe VinFast VF3 đã thuộc về một chủ nhân may mắn của River 3. Bên cạnh đó, ba giải Nhất iPhone 16 Pro Max 256GB, cùng nhiều giải thưởng giá trị khác như vàng và tiền mặt, đã được trao tận tay trong không khí vui tươi, phấn khởi.

Khách hàng nhận giải đặc biệt xe VinFast VF3 trị giá 242 triệu đồng (Ảnh: Fresia Riverside).

Không chỉ dừng lại ở những phần quà giá trị, chương trình Lô tô show cùng các tiết mục nghệ thuật đặc sắc đã tạo nên bầu không khí ấm cúng, gắn kết. Đại diện chủ đầu tư nhấn mạnh: "Đây không chỉ là những phần quà giá trị, mà còn là lộc xuân năm mới, là lời chúc phúc gửi đến khách hàng một năm mới hạnh phúc, ấm áp và thịnh vượng".

Tiềm năng đầu tư của Upgrade Collection - River 2

Song song với chương trình tri ân, Fresia Riverside mang đến ưu đãi dành cho bộ sưu tập căn hộ dòng tiền Upgrade Collection - tháp River 2, được xem là điểm sáng trong phân khúc bất động sản tại khu vực phía Đông TPHCM. Với 256 căn hộ đa dạng từ 2 phòng ngủ, diện tích từ 51,5m² đến 57,4m², tháp River 2 được thiết kế tối ưu công năng, phù hợp cho an cư lẫn đầu tư sinh lời.

Đại diện EximRS chia sẻ: "Năm 2025 chứng kiến sự chuyển mình của thị trường bất động sản phía Đông. Theo Batdongsan.com.vn, mức độ quan tâm với bất động sản Đồng Nai tăng 21%, đây là con số ấn tượng. Nguyên nhân đến từ hạ tầng giao thông tỷ đô: Sân bay quốc tế Long Thành, Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Vành đai 3, Metro số 1 nối dài đến Biên Hòa, cùng AEON Mall và trung tâm hành chính mới".

Một trong những điểm nhấn của River 2 là cam kết lợi nhuận cho thuê 84 triệu đồng/năm, giúp nhà đầu tư có dòng tiền ổn định ngay từ khi nhận nhà. Mức giá khởi điểm chỉ từ 1,9 tỷ đồng cho căn hộ 2 phòng ngủ, kết hợp với chính sách thanh toán linh hoạt, chỉ cần 20% (từ 380 triệu đồng) để ký hợp đồng mua bán đã tạo điều kiện thuận lợi cho đông đảo khách hàng tiếp cận sản phẩm.

Khách hàng tìm hiểu và đặt cọc căn hộ Upgrade Collection - River 2 ngay tại sự kiện với sự hỗ trợ của đội ngũ chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp (Ảnh: Fresia Riverside).

Chính sách hỗ trợ tài chính từ Ngân hàng Agribank với lãi suất 0% trong 18 tháng, ân hạn nợ gốc đến khi nhận nhà và tỷ lệ vay tối đa 75% giá trị căn hộ, là điểm cộng lớn giúp giảm áp lực tài chính ban đầu. Bên cạnh đó, khách hàng mua từ 2 sản phẩm trở lên được hưởng chiết khấu 0,5%, từ 3 sản phẩm trở lên nhận ưu đãi 1%.

Tọa lạc tại vị trí trung tâm CBD Biên Hòa, đối diện AEON Mall và liền kề sông Đồng Nai, Fresia Riverside hưởng lợi từ hạ tầng và tiện ích đồng bộ. Lợi suất cho thuê tại khu vực đạt 4,4%/năm cho thấy tiềm năng sinh lời của sản phẩm. Với mặt bằng giá dao động 38-55 triệu đồng/m², bằng 1/3 so với trung tâm TPHCM, đây được xem là khoảng cách giá trị mà các nhà đầu tư thông minh đang tìm kiếm.

Sự kiện Upgrade Fest - Tri ân khách hàng không chỉ đánh dấu thành công vượt bậc trong việc xây dựng niềm tin với cộng đồng cư dân, mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn của TV Holdings và EximRS trong việc kiến tạo một cộng đồng sống đẳng cấp bên sông Đồng Nai.

Với tiến độ xây dựng vượt trội, pháp lý minh bạch và chính sách hỗ trợ toàn diện, Fresia Riverside hứa hẹn tiếp tục là điểm đến cho những ai mong muốn sở hữu tài sản sinh lời thực, đầu tư thông minh và an cư bền vững trong năm 2026.