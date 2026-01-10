Báo Thái Lan nhầm lẫn U23 Việt Nam đã giành vé vào tứ kết giải châu Á

U23 Việt Nam đánh bại U23 Kyrgyzstan với tỷ số 2-1

U23 Việt Nam giành 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận đầu tiên bảng A thuộc vòng chung kết (VCK) giải U23 châu Á 2026. Chúng ta hiện có thông số rất tốt, với hiệu số bàn thắng bại 4/1, từng thắng đối thủ trực tiếp tranh vé vào tứ kết là U23 Jordan 2-0.

Nếu so sánh kết quả của U23 Việt Nam với đối thủ cùng khu vực là U23 Thái Lan, kết quả của U23 Việt Nam tốt hơn hẳn. Trong khi đó, bóng đá Indonesia, Malaysia, Myanmar, Singapore thậm chí còn không có đại diện dự giải năm nay. Tuy nhiên, về lý thuyết, đội bóng của HLV Kim Sang Sik vẫn chưa có vé đi tiếp.

U23 Việt Nam gần chạm tay vào vé dự vòng tứ kết giải U23 châu Á năm nay (Ảnh: AFC).

Chúng ta vẫn có thể bị loại nếu thua U23 Saudi Arabia vào ngày 12/1 tới đây với tỷ số 0-3 hoặc 1-4, hoặc thua với cách biệt từ 4 bàn trở lên, đồng thời U23 Jordan thắng U23 Kyrgyzstan.

Chính việc U23 Việt Nam thi đấu quá hay ở hai trận đã qua, khiến ngay cả tờ báo uy tín của Thái Lan là tờ Siam Sport nhầm lẫn lớn. Họ viết: “U23 Việt Nam giành vé lọt vào vòng đấu tiếp theo, sau trận thắng U23 Kyrgyzstan 2-1 tại giải U23 châu Á”.

“Những ngôi sao vàng (cách các tờ báo trong khu vực vẫn còn các đội tuyển Việt Nam ở sân chơi quốc tế) đã có màn trình diễn xuất sắc trước đại diện của bóng đá Trung Á, qua đó U23 Việt Nam giành thêm được 3 điểm rất quan trọng.

Chiến thắng thứ hai liên tiếp tại giải đảm bảo cho U23 Việt Nam một suất vào vòng tứ kết của giải đấu châu lục”, tờ nhật báo thể thao hàng đầu xứ sở chùa vàng tiếp tục nhầm lẫn xung quanh chi tiết này.

Trong khi đó, một trang báo khác rất nổi tiếng tại Đông Nam Á là trang CNN Indonesia cố phân tích chuyện U23 Việt Nam sẽ mất vé vào tứ kết trong trường hợp nào.

CNN Indonesia cho biết: “Đâu là kịch bản xấu nhất có thể buộc U23 Việt Nam bị loại khỏi vòng tứ kết giải U23 châu Á 2026”.

Con đường phía trước đang rộng mở với U23 Việt Nam (Ảnh: AFC).

“U23 Việt Nam đang dẫn đầu bảng A với 6 điểm sau hai lượt trận. Chiến thắng mới nhất của đoàn quân trong tay HLV Kim Sang Sik là chiến thắng 2-1 trước U23 Kyrgyzstan vào tối qua (9/1). Dù vậy, U23 Việt Nam vẫn có thể bị loại.

Nguyên nhân của việc U23 Việt Nam chưa thể chính thức vào tứ kết xuất phát từ chỗ trong trận đấu muộn vào đêm qua, U23 Jordan bất ngờ giành chiến thắng 3-2 trước đội chủ nhà U23 Saudi Arabia. Hiện tại, cả U23 Việt Nam, U23 Jordan lẫn U23 Saudi Arabia đội nào cũng có cơ hội đi tiếp và đội nào cũng có thể bị loại”, CNN Indonesia viết thêm.

Dù vậy, trang báo của Indonesia rất thực tế khi phân tích các khả năng có thể xảy ra, trước khi họ kết luận khả năng U23 Việt Nam buộc phải rời khỏi cuộc chơi là rất thấp.

CNN Indonesia bình luận: “Để có vé vào tứ kết, U23 Việt Nam chỉ cần hòa với U23 Saudi Arabia ngày 12/1. Thậm chí, ngay cả khi thua, U23 Việt Nam vẫn có thể vào tứ kết, miễn là họ duy trì được hiệu số bàn thắng bại tốt hơn so với U23 Jordan”.

U23 Jordan bất ngờ thắng U23 Saudi Arabia 3-2

“Kịch bản xấu nhất chỉ xảy ra nếu U23 Việt Nam thua U23 Saudi Arabia 0-3 hoặc một tỷ số nào đó tệ hơn thế. Chỉ khi đó, U23 Việt Nam mới thua U23 Jordan chỉ số phụ (trong trường hợp U23 Jordan thắng U23 Kyrgyzstan ở trận đấu diễn ra cùng giờ với trận U23 Việt Nam - U23 Saudi Arabia)”, CNN Indonesia nhấn mạnh.

Hai trận U23 Việt Nam gặp U23 Saudi Arabia và U23 Jordan gặp U23 Kyrgyzstan cùng diễn ra lúc 23h30 ngày 12/1.

Bảng xếp hạng bảng A giải U23 châu Á 2026 (Ảnh: Wiki).