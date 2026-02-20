Cựu HLV Malaysia: “Bóng đá nước nhà cần Mourinho hoặc Wenger để tái thiết”

Ông Rajagobal là một trong những HLV thành công nhất trong lịch sử bóng đá Malaysia. Đây là người đã giúp đội tuyển Malaysia vô địch AFF Cup 2010, lần duy nhất họ đăng quang ở cúp Đông Nam Á cho tới thời điểm này.

Ngoài ra, ông Rajagobal còn giúp đội U23 Malaysia giành huy chương vàng SEA Games 25 năm 2009 tại Lào.

Cựu HLV đội tuyển Malaysia Rajagobal (Ảnh: NST).

Phát biểu trên truyền thông Malaysia mới đây, ông Rajagobal nói: “Chúng ta cần những người nhiều kiến thức, giàu trí tuệ để lèo lái bóng đá Malaysia. Những người ngồi ở ghế lãnh đạo, bóng đá Malaysia phải mạnh mẽ về mặt tinh thần”.

“Chúng ta cần một tư duy đổi mới, những người ngồi vị trí lãnh đạo nền bóng đá không cần những bản lý lịch đẹp. Điều họ cần là tầm nhìn. Cựu HLV Arrigo Sacchi chưa từng chơi bóng chuyên nghiệp, nhưng ông ấy đã xây dựng một CLB AC Milan với cuộc cách mạng trong lối chơi, đồng thời đưa đội tuyển Italy vào chung kết World Cup 1994.

Jose Mourinho và Arsene Wenger, cũng vậy. Họ không phải là những cựu cầu thủ nổi tiếng, nhưng đã làm rõ rằng khả năng lãnh đạo nằm ở trí tuệ, tầm nhìn và sức mạnh tinh thần. Wenger còn là nhà cải cách bóng đá tài ba, ông ấy giúp biến đổi bóng đá Anh, giúp các đội ở Anh chơi khoa học, có tầm nhìn dài hạn hơn”, HLV Rajagobal nói thêm.

Bóng đá Malaysia đang trong cơn khủng hoảng (Ảnh: NST).

Sau biến cố FIFA ra án phạt với bóng đá Malaysia vì sử dụng cầu thủ nhập tịch có hồ sơ giả mạo, các quan chức ở Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã từ chức hàng loạt. Bóng đá Malaysia đứng trước cơn khủng hoảng lớn, cần được tái thiết.

Cựu HLV Rajagobal nêu quan điểm: “Hướng đi tiếp theo của chúng ta là gì? Phải nhìn về phía trước và làm điều gì đó cho nền bóng đá. Tái thiết không phải là cuộc phản công ngay lập tức, đó phải là một quá trình dài hơi”.

“Chúng ta phải kiên nhẫn, phải tin vào chính mình, phải dựa vào những gì mà chúng ta đang có. Đồng thời, bóng đá Malaysia cần phải thực hiện triệt để những gì cần phải làm”, vẫn là lời của vị cựu HLV từng giúp đội tuyển Malaysia vô địch AFF Cup 2010.

Hiện tại, bóng đá Malaysia đang chờ phán quyết từ phía Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS). Nếu CAS phán quyết FAM làm hồ sơ giả mạo để 7 cầu thủ Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca và Facundo Garces được nhập tịch, bóng đá Malaysia sẽ bị phạt rất nặng.

Trước mắt, họ có thể bị xử thua trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027, vào ngày 10/6/2025. Thậm chí, đội tuyển Malaysia có thể bị cấm tham gia các hoạt động quốc tế có thời hạn.