Vụ gia đình 7 người bị chìm đò: Gặp nạn khi đi chúc Tết

Sáng 20/2, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị tiếp tục tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích trong vụ chìm đò trên sông Gianh, đoạn chảy qua xã Tuyên Bình.

Từ đêm 19 đến sáng 20/2, hơn 100 người và phương tiện được huy động, nỗ lực tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân nhưng chưa có kết quả.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân mất tích (Ảnh: Nhật Anh).

UBND xã Tuyên Bình đã có báo cáo ban đầu về vụ việc. Gia đình 7 người trú tại thôn Tân Hóa thuộc địa bàn xã này sử dụng đò dân sinh đi chúc Tết, không may đò bị chìm. Hậu quả 2 người tử vong, 2 người mất tích, 3 người được cứu sống.

Nguyên nhân cụ thể vụ chìm đò tiếp tục được cơ quan chức năng địa phương làm rõ.

Như Dân trí đã thông tin, trưa 19/2, một vụ chìm đò thương tâm đã xảy ra trên sông Gianh, đoạn qua xã Tuyên Bình.

Chiếc đò gặp nạn chở 7 người trong gia đình ông N.V.T. (SN 1958, trú tại thôn Tân Hóa, xã Tuyên Bình), gồm 3 người lớn và 4 cháu nhỏ. Khi đang di chuyển trên sông Gianh, chiếc đò bất ngờ bị chìm.

Vụ chìm đò khiến ông T. và cháu gái 14 tuổi mất tích. Bà C.T.N. (vợ ông T.) cùng một cháu bé 3 tuổi tử vong, 3 người còn lại (3 mẹ con) được cứu an toàn.