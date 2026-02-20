Bắt quả tang 2 đối tượng mua bán 5 bánh heroin vào mùng 1 Tết

Ngày 20/2, theo thông tin từ Công an tỉnh Điện Biên, vào khoảng 14h ngày 17/2 (mùng 1 Tết), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) chủ trì, phối hợp công an cơ sở phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Hai đối tượng được xác định gồm Thào A Công (28 tuổi, trú tại xã Mường Nhà, tỉnh Điện Biên) và Ly A Hồng (27 tuổi, trú tại xã Púng Bánh, tỉnh Sơn La).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 5 bánh heroin, 1 xe máy, 2 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu liên quan.

2 đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Điện Biên).

Việc bắt giữ các đối tượng ngay trong ngày đầu năm mới thể hiện tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm của lực lượng Công an tỉnh Điện Biên, góp phần ngăn chặn ma túy thẩm lậu vào địa bàn, giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.