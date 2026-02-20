Vụ gia đình 7 người bị chìm đò: Thấy thi thể ông nội, tiếp tục tìm cháu gái

Trưa 20/2, UBND xã Tuyên Bình, tỉnh Quảng Trị xác nhận thông tin trên. Nạn nhân được tìm thấy là ông N.V.T. (SN 1958), trú tại thôn Tân Hóa, xã Tuyên Bình.

Thi thể nạn nhân được phát hiện trên sông Gianh vào khoảng 10h cùng ngày. Chính quyền xã Tuyên Bình phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục tìm kiếm cháu gái ông T. là N.D.C. (SN 2012).

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân mất tích trên sông Gianh (Ảnh: Nhật Anh).

Như Dân trí đã thông tin, trưa 19/2, gia đình ông T. gồm 7 người sử dụng đò dân sinh đi chúc Tết, không may đò bị chìm.

Vụ chìm đò khiến ông T. và cháu nội 14 tuổi mất tích. Bà C.T.N. (vợ ông T.) cùng một cháu bé 3 tuổi tử vong, 3 người còn lại (3 mẹ con) được cứu an toàn.