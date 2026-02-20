Ô tô cuốn xe máy vào gầm, kéo lê gần 1km ở Lâm Đồng

Vụ việc xảy ra vào rạng sáng 20/2, trên đường Tôn Đức Thắng - Nguyễn Tất Thành, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng.

Ô tô kéo lê xe máy trên đường phố ở Lâm Đồng (Ảnh: Cắt từ video).

Theo thông tin ban đầu, thời gian trên, một tài xế lái ô tô mang biển kiểm soát 86C-170.68 lưu thông trên tuyến Tôn Đức Thắng - Nguyễn Tất Thành, hướng vào khu đô thị biển Phan Thiết. Trong lúc di chuyển, ô tô va chạm, cuốn xe máy vào gầm, kéo lê phương tiện này gần 1km.

Tai nạn làm người điều khiển xe máy là ông L.V.C. (SN 1970, trú tại phường Phan Thiết) bị chấn thương nặng, tử vong trên đường đi cấp cứu.

Nhận tin báo, lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.