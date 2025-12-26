TPHCM tăng điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Dương lịch 2026

Theo kế hoạch mới nhất của UBND TPHCM, địa phương sẽ tổ chức 6 điểm bắn pháo hoa mừng Tết Dương lịch 2026 (tăng 2 điểm so với kế hoạch trước đây). Thời gian bắn pháo hoa diễn ra từ 0h đến 0h15 ngày 1/1/2026.

Cụ thể, 3 điểm bắn pháo hoa nổ tầm cao được tổ chức tại khu vực đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn (phường An Khánh) với 1.260 quả pháo hoa nổ tầm cao, 60 giàn pháo hoa nổ tầm thấp và 10 giàn hỏa thuật; khu trung tâm thành phố mới (phường Bình Dương) và Quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu) bắn 500 quả pháo hoa nổ tầm cao và 60 giàn pháo hoa nổ tầm thấp tại mỗi điểm.

Pháo hoa tại TPHCM dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Thống nhất đất nước (Ảnh: Bảo Quyên).

3 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp được tổ chức tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới), tòa tháp Saigon Marina IFC (phường Sài Gòn) và khu biệt thự Kim Long, cầu Rạch Đỉa (xã Nhà Bè). Mỗi điểm bố trí 90 giàn pháo hoa nổ tầm thấp.

UBND TPHCM giao Bộ Tư lệnh Thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao cùng các sở, ngành, địa phương liên quan triển khai thực hiện, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông và tạo điều kiện thuận lợi để người dân, du khách thưởng thức pháo hoa chào đón năm mới 2026.

TPHCM cũng dự kiến tổ chức trang trí ánh sáng nghệ thuật trên các tuyến đường trung tâm và tổ chức chương trình văn hóa, nghệ thuật, countdown (đếm ngược) đón năm mới 2026.

Trong đó, chương trình countdown diễn ra vào đêm 31/12, ở khu vực đường Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn). Dự kiến, chương trình countdown đón năm 2026 được TPHCM mở rộng thêm tại trục đường Lê Lợi, Công viên Lam Sơn.