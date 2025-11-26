TPHCM bắn pháo hoa mừng ngày truyền thống khu di tích địa đạo Củ Chi

UBND TPHCM vừa chấp thuận đề xuất bắn pháo hoa tầm thấp nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi (19/12/1995-19/12/2025). Điểm bắn pháo hoa tầm thấp sẽ được tổ chức tại khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi (xã An Nhơn Tây).

Pháo hoa khai hỏa từ 21h ngày 19/12, kéo dài 15 phút. Trận địa pháo hoa gồm 90 giàn tầm thấp và 30 giàn hỏa thuật.

Du khách trải nghiệm thực tế tại di tích địa đạo Củ Chi (Ảnh: T.H.).

Bộ Tư lệnh TPHCM là đơn vị chủ trì trong việc chuẩn bị pháo hoa nổ, đạn pháo, thanh quyết toán kinh phí. Đơn vị sẽ xây dựng kế hoạch, chủ trì phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan làm tốt công tác tổ chức, cấp phát phù hiệu cho các lực lượng, phương tiện tham gia phục vụ bắn pháo hoa nổ.

Các lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM phối hợp với các lực lượng liên quan bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình vận chuyển đạn, tại địa điểm tổ chức và các khu vực nhân dân tập trung xem pháo hoa.

Công an TPHCM chịu trách nhiệm triển khai phương tiện chữa cháy, đảm bảo an toàn, phân luồng giao thông trong quá trình vận chuyển pháo hoa và thời điểm diễn ra sự kiện.