TPHCM bắn pháo hoa mừng ngày truyền thống khu di tích địa đạo Củ Chi
(Dân trí) - TPHCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp dịp kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi. Điểm bắn pháo hoa sẽ khai hỏa vào 21h ngày 19/12.
UBND TPHCM vừa chấp thuận đề xuất bắn pháo hoa tầm thấp nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi (19/12/1995-19/12/2025). Điểm bắn pháo hoa tầm thấp sẽ được tổ chức tại khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi (xã An Nhơn Tây).
Pháo hoa khai hỏa từ 21h ngày 19/12, kéo dài 15 phút. Trận địa pháo hoa gồm 90 giàn tầm thấp và 30 giàn hỏa thuật.
Bộ Tư lệnh TPHCM là đơn vị chủ trì trong việc chuẩn bị pháo hoa nổ, đạn pháo, thanh quyết toán kinh phí. Đơn vị sẽ xây dựng kế hoạch, chủ trì phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan làm tốt công tác tổ chức, cấp phát phù hiệu cho các lực lượng, phương tiện tham gia phục vụ bắn pháo hoa nổ.
Các lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM phối hợp với các lực lượng liên quan bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình vận chuyển đạn, tại địa điểm tổ chức và các khu vực nhân dân tập trung xem pháo hoa.
Công an TPHCM chịu trách nhiệm triển khai phương tiện chữa cháy, đảm bảo an toàn, phân luồng giao thông trong quá trình vận chuyển pháo hoa và thời điểm diễn ra sự kiện.
Địa đạo Củ Chi nằm cách trung tâm TPHCM khoảng 70km về phía Tây Bắc. Nơi đây được biết đến là một di tích độc đáo với hệ thống hầm phức tạp, dài khoảng 250km ẩn dưới lòng đất.
Địa đạo Củ Chi hình thành trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp (khoảng năm 1948). Hệ thống địa đạo được xây dựng sớm nhất tại xã Tân Phú Trung và Phước Vĩnh An, tên gọi Địa đạo Củ Chi cũng xuất hiện từ đó.
Lúc đầu, địa đạo chỉ có những đoạn ngắn, cấu trúc đơn giản, dùng để giấu tài liệu, trú ém cán bộ trong vùng địch hậu. Sang giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, địa đạo được gia cố và mở rộng.
Từ năm 1961, khi Khu ủy, Bộ Chỉ huy Quân khu Sài Gòn - Gia Định chọn Củ Chi làm địa bàn hoạt động, hệ thống địa đạo ở đây phát huy tối đa tác dụng.
Với tổng chiều dài hơn 200km, các đường hầm tỏa nhánh như mạng nhện dưới lòng đất, được thiết kế ba tầng kiên cố với độ sâu khác nhau, đủ sức chống chọi với bom đạn, sức nặng của xe tăng và xe bọc thép.