Clip ghi cảnh người đàn ông đánh mẹ ruột, chị gái tối mùng 3 Tết

Ngày 20/2, một video ghi lại cảnh người đàn ông liên tục chửi bới và dùng vật giống cần câu cá đánh đập 2 phụ nữ đã gây xôn xao dư luận trên mạng xã hội. Sự việc được cho là xảy ra tại xã Nghĩa Khánh, tỉnh Nghệ An vào tối 19/2 (mùng 3 Tết).

Theo nội dung clip, người đàn ông mặc đồ tối màu đã nhiều lần dùng gậy vụt mạnh vào người phụ nữ trẻ. Khi người phụ nữ lớn tuổi can ngăn cũng bị tấn công.

Hình ảnh ghi lại cảnh người đàn ông tấn công hai người phụ nữ ở Nghệ An (Ảnh: Cắt từ clip).

Dù 2 nạn nhân co cụm, dùng tay che chắn và van xin, người đàn ông vẫn tiếp tục hành vi bạo lực. Đáng chú ý, người này còn lấy một con dao ra đe dọa, đập phá thiết bị ghi hình ở cuối clip.

Theo thông tin ban đầu, 2 người phụ nữ trong clip là mẹ ruột và chị gái của người đàn ông. Người mẹ được xác định bị gãy tay, phải đi điều trị.

Sau khi clip được đăng tải, nhiều người dùng mạng xã hội đã bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi bạo lực này. Tài khoản Đ.B bình luận: “Rất bức xúc trước hành vi như vậy”. Người dùng H.N cho rằng cần xử lý nghiêm để răn đe những hành vi tương tự.

Bên cạnh các ý kiến lên án, cũng có quan điểm cho rằng cần làm rõ nguyên nhân sự việc. Một tài khoản tự nhận là người địa phương viết rằng cần nhìn nhận vụ việc từ nhiều phía, cho rằng mâu thuẫn có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau.

Người phụ nữ lớn tuổi, được cho là mẹ của người đàn ông, bị gãy tay sau vụ việc (Ảnh: Thanh Bình).

Nhiều ý kiến đề nghị cơ quan chức năng sớm xác minh đầy đủ diễn biến, nguyên nhân sự việc để xử lý khách quan, đúng quy định pháp luật, đảm bảo an toàn cho các nạn nhân.

Trưa 20/2, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND xã Nghĩa Khánh cho biết, sau khi nắm bắt thông tin, địa phương đã cử cán bộ công an xã đến gia đình liên quan để xác minh, làm rõ vụ việc.

“Cán bộ đã có mặt để giải quyết, phân tích đúng sai. Sự việc hiện cơ bản đã được xử lý”, lãnh đạo UBND xã Nghĩa Khánh thông tin.