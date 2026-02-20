AFC nói về khả năng 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia ra sân gặp tuyển Việt Nam

Ở thời điểm này, FIFA chỉ tạm chấp nhận gỡ án treo giò với 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia trong thời gian chờ phán quyết của Tòa án trọng tài thể thao (CAS). Hầu hết những cầu thủ này đã ra sân ở cấp độ CLB. Tuy nhiên, họ rất khó có cơ hội khoác áo đội tuyển Malaysia trong trận gặp tuyển Việt Nam vào tháng 3 tới.

AFC không cho phép 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia ra sân gặp đội tuyển Việt Nam (Ảnh: FAM).

Phát biểu trước báo giới, Tổng thư ký AFC, Datuk Seri Windsor John Paul, cho biết cơ quan quản lý bóng đá châu Á đang phối hợp với FIFA để làm rõ tình trạng pháp lý của các cầu thủ. Tuy nhiên, họ không được phép khoác áo đội tuyển Malaysia.

Ông Windsor nhấn mạnh: “Chúng tôi đã trao đổi với FIFA để có được đầy đủ chi tiết. AFC cũng muốn xác định rõ liệu các cầu thủ này có được phép thi đấu cho đội tuyển quốc gia hay không. Tính đến thời điểm hiện tại, họ chỉ được phép thi đấu cho CLB, chứ không được khoác áo đội tuyển Malaysia”.

Theo ông Windsor, quan điểm này được đưa ra sau khi FIFA đã có phán quyết sơ bộ liên quan đến các trận đấu của đội tuyển Malaysia (Harimau Malaya) có sự góp mặt của 7 cầu thủ trên.

Malaysia vẫn đang nín thở chờ phán quyết cuối cùng từ CAS và AFC (Ảnh: Getty).

“FIFA đã có quyết định riêng liên quan đến tình trạng của các trận giao hữu. Đã có kết luận tách biệt rằng 7 cầu thủ này không được phép thi đấu cho đội tuyển quốc gia”, ông nói thêm.

Đồng thời, AFC cũng cho biết sẽ phải chờ thêm thông tin chi tiết từ CAS, do hiện tại cơ quan này mới chỉ nhận được bản giải trình ngắn gọn về vụ việc.

Theo kế hoạch, CAS sẽ tiến hành một phiên điều trần vào ngày 26/2 để đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai của 7 cầu thủ nói trên. Sau thời điểm này, AFC sẽ nghiên cứu hồ sơ trước khi đưa ra án phạt với Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027. Trong đó, họ sử dụng cầu thủ nhập tịch không hợp lệ trong hai trận đấu với đội tuyển Việt Nam và Nepal.