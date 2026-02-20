U17 Việt Nam có thêm cơ hội tham dự World Cup

Theo kết quả bốc thăm giải U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam sẽ nằm chung bảng với U17 Hàn Quốc, U17 Yemen và U17 UAE. Theo quy định của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), 8/16 đội bóng tham dự giải U17 châu Á sẽ có vé tham dự World Cup U17.

U17 Việt Nam quyết tâm hướng tới tấm vé tham dự World Cup 2026 (Ảnh: An An).

Vì vậy, chỉ cần nằm trong nhóm hai đội đầu bảng, U17 Việt Nam sẽ giành vé tham dự World Cup U17. Năm ngoái, “Những chiến binh sao vàng” đã lỡ hẹn với tấm vé tham dự World Cup vô cùng đáng tiếc khi bị U17 UAE gỡ hòa ở phút 87 và đánh rơi vị trí trong top 2.

Do đó, năm nay, đoàn quân HLV Cristiano Roland đặt quyết tâm rất lớn giành vé tham dự cúp thế giới vào tháng 11.

Cơ hội tham dự World Cup của U17 Việt Nam tăng lên khi ngay cả đội xếp thứ ba bảng đấu vẫn có thể giành vé nếu như U17 Qatar lọt vào tứ kết. Trong trường hợp đó, đội thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ nhận được vé vớt.

Kết quả bốc thăm giải U17 châu Á (Ảnh: AFC).

So với năm ngoái, U17 Việt Nam rơi vào bảng đấu dễ dàng hơn khá nhiều. Trong số các đối thủ ở bảng C, hai đội U17 Yemen và U17 UAE đều ở ngang tầm so với U17 Việt Nam. Bên cạnh đó, chúng ta hoàn toàn có thể làm nên bất ngờ trước U17 Hàn Quốc, giống như lứa U23 ở giải U23 châu Á vừa qua.

Cho tới nay, U17 Indonesia là đội bóng Đông Nam Á duy nhất giành quyền tham dự giải U17 World Cup trong lịch sử. Vào năm 2023, họ tham dự với tư cách chủ nhà. Còn ở giải đấu năm 2025, đội bóng xứ Vạn đảo đã giành quyền vượt qua vòng bảng.

Giải U17 châu Á 2026 diễn ra từ ngày 7-24/5 tại Saudi Arabia. U17 Việt Nam sẽ bước vào trận mở màn gặp U17 UAE.