Vụ đấm tài xế rồi xin lỗi khi thấy camera: Công an mời lái xe đến làm việc

Ngày 20/2, Công an phường Tân Lập (tỉnh Đắk Lắk) thông tin, đơn vị đã mời nam tài xế xe công nghệ đến để làm rõ việc người này bị hành khách tấn công khi đang lái xe.

"Nam tài xế có trao đổi đang chở khách đi chúc Tết ở xa nên chiều nay mới đến làm việc. Sau khi nắm bắt các thông tin từ tài xế, chúng tôi sẽ mời người đàn ông có hành vi đánh tài xế đến trụ sở công an để làm rõ vụ việc này", một lãnh đạo Công an phường Tân Lập cho hay.

Tài xế xe công nghệ bị khách đấm vào mặt khi đang lái xe (Ảnh: Cắt từ clip).

Anh N. (39 tuổi, tài xế xe dịch vụ) - người bị hành khách đánh - cho biết, ngoài việc bị người đàn ông đấm vào mặt gây chảy máu trong miệng, ô tô cũng bị vị khách đóng mạnh gây hư hỏng nhẹ.

"Thời điểm xảy ra vụ việc, biết trên ô tô có gắn camera giám sát, người đàn ông đã xin lỗi tôi, còn người vợ có trao đổi sẽ đưa chi phí cho tôi đến viện kiểm tra thương tích nhưng tôi từ chối. Vết thương của tôi cũng không quá nặng nên tôi cũng chưa đi khám nhưng đã trình báo công an để được bảo vệ quyền lợi chính đáng", anh N. nói.

Cũng theo anh N., bản thân anh cũng không muốn người đàn ông này bị vướng vòng lao lý, nhất là vào dịp đầu năm mới. "Tôi mong rằng đây là bài học để các hành khách biết kiềm chế bản tính nóng nảy, không vô cớ đánh người như vậy", anh N. chia sẻ.

Như Dân trí đưa tin, khoảng 22h40 ngày 18/2 (mùng 2 Tết), anh N. điều khiển ô tô chở một gia đình 4 người (2 vợ chồng và 2 con nhỏ) từ km7 đường Hồ Chí Minh đến đường Nguyễn Văn Cừ (phường Tân Lập).

Trên đường di chuyển, người chồng mắng vợ của mình rồi liên tục chửi thề. Sau đó, người đàn ông vô cớ quay qua chửi tài xế rồi lao vào đấm vào mặt.

Khi tài xế dừng xe lại bên đường, người vợ đã nói với chồng rằng trên ô tô có gắn camera giám sát, lúc này người đàn ông mới thay đổi thái độ, nói lời xin lỗi.

Theo tài xế N., sáng 19/2, khi thấy clip vụ việc đăng trên mạng xã hội, người đàn ông đã chủ động liên hệ để xin gặp gỡ, trao đổi vụ việc. Tuy nhiên, anh N. cho rằng, sẽ làm việc với cơ quan công an trước khi gặp người đàn ông này.