Xe khách chắn ngang đường sau va chạm, cao tốc Bắc - Nam ùn tắc hơn 2 tiếng

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 2h30 ngày 20/2 (mùng 4 Tết) trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng, thuộc địa phận xã Thạch Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Ô tô khách giường nằm mang biển kiểm soát tỉnh Nghệ An chở hơn 10 người di chuyển theo hướng Bắc - Nam đã xảy ra va chạm với ô tô 5 chỗ mang biển kiểm soát tỉnh Tây Ninh đi cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Nguyễn Đạt).

Cú tông mạnh khiến xe khách xoay ngang, chắn toàn bộ làn đường dành cho phương tiện đi theo hướng về phía Nam. Những người trên 2 ô tô hoảng hốt, choáng váng nhưng không bị thương.

Tại hiện trường, xe khách biến dạng phần đầu, kính vỡ. Ô tô 5 chỗ móp đuôi, phần đầu hư hỏng, bánh trước gần rụng. Vụ việc khiến cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng ùn tắc hơn một km theo hướng Bắc - Nam.

Cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng ùn tắc kéo dài lúc rạng sáng (Ảnh: Văn Nguyễn).

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4, Cục Cảnh sát giao thông phối hợp với đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân.

Gần 5h cùng ngày, hiện trường được giải phóng, phương tiện khác lưu thông trở lại. Theo đơn vị quản lý cao tốc, thời điểm xảy ra tai nạn, thời tiết mưa, mặt đường bình thường, hệ thống an toàn giao thông đầy đủ.