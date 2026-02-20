Bắt giữ đối tượng đột nhập nhà dân ngày Tết cuỗm 300 triệu đồng

Ngày 20/2, Công an phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản với số tiền lớn, chỉ sau 9 giờ điều tra.

Đối tượng Hoàng Duy Cường bị bắt giữ tại cơ quan công an (Ảnh: Công an phường Hoa Lư).

Trước đó, ngày 18/2, Công an phường Hoa Lư tiếp nhận trình báo của chị Đ.T.T.H. (SN 1976, trú tại phố Khánh Minh, phường Hoa Lư) về việc gia đình bị kẻ gian đột nhập tầng hầm (gara ô tô) trộm cắp tài sản.

Theo trình báo, đối tượng đã trộm cắp chiếc túi xách để trong ô tô, bên trong có số tiền khoảng 300 trăm triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Hoa Lư đã báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo công an tỉnh; đồng thời khẩn trương triển khai lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc.

Sau khoảng 9 giờ kể từ thời điểm tiếp nhận tin báo, lực lượng trinh sát của công an phường đã nhanh chóng xác định và làm rõ đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp là Hoàng Duy Cường (SN 1986, trú tại xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình).

Đối tượng Cường cùng tang vật công an thu giữ được khi khám xét khẩn cấp chỗ ở (Ảnh: Công an phường Hoa Lư).

Công an phường đã tiến hành bắt giữ, khám xét khẩn cấp đối tượng, thu giữ 1 túi xách và số tiền hơn 86 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, Hoàng Duy Cường đã khai nhận lợi dụng sơ hở khi cửa cổng và cửa gara ô tô của gia đình bị hại không khóa, nên đã lén đột nhập vào khu vực để ô tô, mở cửa xe và trộm cắp túi xách bên trong có số tiền trên.

Công an phường Hoa Lư đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.