Xôn xao clip tài xế ô tô liều lĩnh "thông chốt" CSGT như phim hành động

Sáng 20/2, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài gần 40 giây ghi lại cảnh một ô tô con không chấp hành hiệu lệnh của Tổ Cảnh sát giao thông (CSGT) rồi tăng ga bỏ chạy.

Theo nội dung clip, chiếc ô tô con màu đen ban đầu dừng lại khi gặp hiệu lệnh của 2 cán bộ CSGT. Tuy nhiên, tài xế bất ngờ lùi xe với tốc độ cao, buộc 2 cảnh sát phải đuổi theo, yêu cầu dừng phương tiện.

Tài xế lùi xe khiến cảnh sát phải truy đuổi (Ảnh: Cắt từ clip).

Ngay sau đó, người này tiếp tục tăng ga lao về phía trước. Trước tình huống trên, một cán bộ khác điều khiển ô tô bán tải chuyên dụng để chặn đầu. Tuy nhiên, tài xế ô tô con vẫn không chấp hành, lách qua làn đường sát dải phân cách để rời khỏi hiện trường.

Diễn biến vụ việc khiến nhiều người dùng mạng xã hội bình luận rằng xảy ra "như phim hành động" tại Hà Tĩnh.

Tài xế ô tô lách qua xe cảnh sát để bỏ chạy (Ảnh: Cắt từ clip).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Đội CSGT đường bộ số 3 (trước đây là Đội CSGT đường mòn Hồ Chí Minh, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh) xác nhận sự việc xảy ra vào tối 19/2 (mùng 3 Tết), khi tổ công tác làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát vi phạm nồng độ cồn tại một địa điểm thuộc huyện Hương Khê (cũ).

"Chúng tôi đang yêu cầu cán bộ báo cáo cụ thể, sau đó sẽ thông tin sau", vị này cho biết.