TPHCM đẩy mạnh chuyển đổi số trong tổ chức Đại hội Đảng bộ

Chiều 8/10, Phó bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức chủ trì buổi họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại buổi họp báo, Phó bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông cho biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn bộ công tác tổ chức. Đây là điểm đặc biệt trong kỳ đại hội lần này.

Phó bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông phát biểu kết luận buổi họp báo (Ảnh: Q.Huy).

Làm rõ hơn nội dung này, Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM Phạm Hồng Sơn thông tin, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM sẽ tổ chức 3 không gian triển lãm. Trong đó, một không gian sẽ gắn liền với quá trình phát triển khoa học công nghệ của thành phố.

"Đến với không gian triển lãm này, các đại biểu sẽ được trải nghiệm nhiều hoạt động tiêu biểu, sản phẩm công nghệ nổi bật. Đặc biệt, nhiều hoạt động, sản phẩm lần đầu tiên được giới thiệu xuyên suốt kỳ Đại hội lần này", ông Phạm Hồng Sơn thông tin.

Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM Phạm Hồng Sơn thông tin về công tác chuyển đổi số tại Đại hội (Ảnh: Q.Huy).

Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM cho hay, công tác chuyển đổi số cũng được áp dụng cho công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM. Các đại biểu tham dự sẽ không điểm danh trực tiếp mà thực hiện định danh bằng công nghệ tại cổng ra, vào. Thông tin về đại biểu tham dự sẽ được gửi tới chủ tọa và đoàn chủ tịch Đại hội.

"Toàn bộ tài liệu của Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM sẽ được đăng tải lên phần mềm chung, ngoại trừ các tài liệu mật. Hiện tại, ứng dụng đã được triển khai tới các đại biểu để có thể nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến thảo luận", ông Phạm Hồng Sơn nói.

Buổi họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 (Ảnh: Q.Huy).

Sau Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, phần mềm tiếp tục được duy trì cho các hoạt động của tổ chức Đảng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, dự kiến diễn ra phiên trù bị vào ngày 13/10, khai mạc phiên chính thức sáng 14/10 và bế mạc vào ngày 15/10.

Tại Đại hội lần này, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM phân bổ đại biểu các đảng bộ phường, xã, đặc khu và Đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I căn cứ vào số lượng đảng viên và đặc điểm, tình hình của đảng bộ. Đại biểu được triệu tập là 550 đại biểu, trong đó 110 đại biểu đương nhiên và 440 đại biểu được chỉ định, chia thành 12 tổ.