Dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa khi nào xong?

Chiều 6/11, phát biểu tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM, ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng Phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng TPHCM), cho biết, dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa do Ban Giao thông làm chủ đầu tư, với tổng kinh phí hơn 1.340 tỷ đồng, được khởi công từ nhiều năm trước, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành.

Ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng Phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TPHCM (Ảnh: Xuân Đoàn).

Theo ông Nguyễn Kiên Giang, ngày 21/1, Sở Giao thông Vận tải (cũ) đã có công văn báo cáo UBND TPHCM về việc thi công “chây ì”. Đến ngày 13/2, UBND TPHCM có công văn yêu cầu Ban Giao thông khẩn trương thực hiện các nội dung kiến nghị của Sở Giao thông Vận tải.

Ngay sau đó, Ban Giao thông đã chấm dứt hợp đồng với nhà thầu Anh Vinh, ký lại hợp đồng với đơn vị khác. Đến nay, các đoạn của dự án đã được thi công trở lại.

"Đoạn 3 (Bình Quới Cây Bàng, Rạch Chùa) sẽ hoàn thành vào cuối năm nay, riêng đoạn 2 (khu vực khách sạn Sài Gòn Domaine) và đoạn 4 (khu biệt thự Lý Hoàng đến Nhà thờ La San Mai Thôn) sẽ hoàn thành vào tháng 2-3/2026", ông Nguyễn Kiên Giang thông tin thêm.

Nói thêm về tình trạng ngập úng do triều cường ở bán đảo Thanh Đa, ông Nguyễn Hoài Anh, Phó trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng phường Bình Quới, cho biết, phường Bình Quới đã phối hợp cùng Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố, chủ đầu tư, đơn vị thi công rà soát lại những đoạn chưa thi công, tiến hành đắp bao cát tại các vị trí xung yếu, trũng thấp.

Đại diện phường Bình Quới thăm hỏi, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do triều cường (Ảnh: Phường Bình Quới)

Đồng thời, Ban Chỉ huy Quân sự phường Bình Thạnh, phường Gia Định chi viện lực lượng đến hỗ trợ phường Bình Quới trong công tác chống ngập.

Ngoài ra, UBND phường Bình Quới thường xuyên cập nhật tình hình triều cường đến 19 trưởng khu phố, để thông báo cho người dân nắm bắt, có phương án kê cao đồ đạc, an toàn điện khi triều cường dâng cao.

Theo ông Nguyễn Hoài Anh, UBND phường Bình Quới đã chỉ đạo các đoàn thể ghi nhận thiệt hại thời gian qua, hỗ trợ người dân bơm nước ra ngoài.

"Hiện nay, Ban Chỉ huy Quân sự phường Bình Quới đã huy động 100% lực lượng để cùng người dân phòng chống triều cường. Đồng thời, phường cũng gửi văn bản yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công sớm hoàn thành công trình chống sạt lở, ngăn triều cường", ông Nguyễn Hoài Anh nói.

Những ngày qua, triều cường tại TPHCM liên tục đạt đỉnh, có thời điểm đã vượt qua mức lịch sử của năm 2019 (1,78m so với 1,77).

Khu vực bán đảo Thanh Đa (phường Bình Quới) bị ảnh hưởng nặng nề do ngập úng, cuộc sống người dân bị đảo lộn, đồ đạc hư hỏng.