TPHCM bị sương mù bao phủ, cảnh báo ô nhiễm không khí ở mức cao

Những ngày qua, TPHCM liên tục chìm trong sương mù dày đặc, ảnh hưởng đến tầm nhìn và giao thông, đồng thời là biểu hiện rõ rệt của tình trạng ô nhiễm không khí tại thành phố.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, hiện tượng sương mù không có gì bất thường và thường xuất hiện vào dịp cuối năm.

Giai đoạn này, không khí lạnh từ phía Bắc khuếch tán xuống, làm nhiệt độ đêm và sáng sớm giảm. Khi nhiệt độ thấp, độ ẩm cao và gió nhẹ, các lớp mây tầng thấp tạo thành lớp mù bao phủ, che khuất các công trình cao tầng.

Tham khảo trên ứng dụng quan trắc không khí Air Visual (thuộc Tổ chức IQAir sở hữu lượng dữ liệu tổng hợp rất lớn về chất lượng không khí, có trụ sở chính tại Thụy Sỹ) cho thấy, nhiều khu vực tại TPHCM có điểm đo chất lượng không khí không tốt cho sức khỏe.

Số liệu trên ứng dụng Air Visual hiển thị chỉ số chất lượng không khí tại TPHCM sáng nay ở mức đỏ.

Nhiều người dân khi ra đường đã trang bị thêm khẩu trang để tránh ảnh hưởng bởi không khí ô nhiễm, khói bụi.

Đến 8h sáng nay, toà nhà Landmark81 vẫn bị ảnh hưởng bởi lớp sương mờ đục khi quan sát từ xa.

Hình ảnh cầu Bình Lợi lấp ló hiện ra khi trời hửng nắng.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ khuyến cáo, thời điểm cuối năm, sương mù thường xuyên xuất hiện.

Người dân khi ra đường cần chú ý đeo khẩu trang và có biện pháp bảo vệ sức khỏe để tránh các bệnh về hô hấp.

Từ đầu tháng 12, TPHCM đã chính thức bước vào mùa khô. Dự báo trong tuần tới, thời tiết tại khu vực ít mưa, trời nắng nhiều. Tuy nhiên, một số khu vực vẫn có khả năng xuất hiện mưa trái mùa với lưu lượng thấp.