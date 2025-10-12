Tổng Bí thư Tô Lâm: Lo giữ nước từ khi nước chưa nguy là bài học lịch sử

Quân khu 4 đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 3

Sáng 12/10, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu (15/10/1945-15/10/2025), đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương Tô Lâm dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Tổng Bí thư Tô Lâm duyệt đội danh dự LLVT Quân khu 4 (Ảnh: Ngọc Thăng).

Ngày 15/10/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh thành lập 12 chiến khu trong cả nước, trong đó có Chiến khu 4 - tiền thân của LLVT Quân khu 4 ngày nay.

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, Khu 4 là một trong những địa bàn chiến lược quan trọng của cả nước.

Trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược, quân và dân Khu 4 vừa kháng chiến, vừa kiến quốc, vừa chiến đấu, vừa sản xuất, trở thành “căn cứ địa cách mạng vững chắc thứ hai của cả nước”.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Quân khu 4 là "tuyến đầu lửa đạn" của miền Bắc xã hội chủ nghĩa, là hậu phương trực tiếp của tiền tuyến lớn miền Nam, cùng lúc thực hiện “bốn nhiệm vụ trên cả ba chiến trường”.

Trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, nhiều cán bộ, chiến sỹ của LLVT Quân khu 4 đã thực hiện tốt nhiệm vụ quốc tế trong việc xây dựng lực lượng cách mạng, liên minh chiến đấu chống xâm lược và phá hoại của kẻ thù, xây dựng và bảo vệ chính quyền mới... góp phần vào thắng lợi chung của cách mạng nước bạn, xây dựng và phát triển mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt - Lào thủy chung, son sắt.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Hồ Chí Minh đến LLVT Quân khu 4 (Ảnh: Ngọc Thăng).

Bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, LLVT Quân khu 4 đã chủ động, đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc chức năng của đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất, giữ vững vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, nhất là tại các địa bàn trọng yếu, biên giới và tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng trong tình hình mới.

Đặc biệt, với đặc điểm địa bàn thường xuyên đối mặt và gánh chịu nhiều thiên tai, bão lũ khắc nghiệt, với tinh thần “Phía trước là nhân dân”, bằng "Mệnh lệnh từ trái tim", cán bộ, chiến sỹ LLVT Quân khu 4 đã không quản ngại gian khổ, hiểm nguy, sẵn sàng xả thân, hy sinh quên mình vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Đây là lần thứ 3 LLVT Quân khu 4 vinh dự được nhận Huân chương Hồ Chí Minh (Ảnh: Ngọc Thăng).

Với những chiến công hiển hách và đóng góp to lớn trong các cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, LLVT Quân khu 4 vinh dự được trao 2 Huân chương Sao vàng, 2 Huân chương Hồ Chí Minh, 1 Huân chương Độc lập hạng Nhất, 1 Huân chương Độc lập hạng Nhì. 1.047 tập thể, 393 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân...

Nhân kỷ niệm 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, LLVT Quân khu 4 tiếp tục được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 3.

Luôn là lực lượng chính trị tin cậy, lực lượng chiến đấu trung thành

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm nhiệt liệt chúc mừng những chiến công, thành tích to lớn, sự trưởng thành, lớn mạnh và truyền thống vẻ vang của LLVT Quân khu 4 trong suốt 80 năm qua.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, dựng nước phải đi đôi với giữ nước, lo giữ nước từ khi nước chưa nguy là bài học lịch sử, truyền thống quý báu, tư tưởng chiến lược, trở thành quy luật trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của dân tộc.

Trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó đoán định… đang đặt ra nhiều vấn đề lớn, cấp bách cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, trong đó có nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, nhiệm vụ xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại của Quân đội nói chung và của Quân khu 4 nói riêng.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm (Ảnh: Ngọc Thăng).

Để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của đơn vị cấp chiến dịch - chiến lược của Bộ Quốc phòng trên địa bàn trọng yếu của đất nước, Tổng Bí thư đề nghị Đảng ủy Quân khu 4 tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, nhất là Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và các đột phá đã được Đảng Bộ quân Khu 4 và Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII quyết nghị thông qua.

Tổng Bí thư yêu cầu Quân khu 4 chủ động tốt các phương án, nâng cao chất lượng sẵn sàng chiến đấu; đoàn kết, gắn bó với cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương; phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Song song với đó, tập trung xây dựng LLVT Quân khu 4 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu.

Trung tướng Hà Thọ Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 4 trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm (Ảnh: Ngọc Thăng).

Quân khu 4 tiếp tục tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, rèn luyện bản lĩnh, kỹ thuật, chiến thuật, làm chủ các loại vũ khí, trang bị trong biên chế; huấn luyện trong môi trường tác chiến, các hình thái chiến tranh mới; có giải pháp thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số gắn với cụ thể hóa, thực hiện hiệu quả các tiêu chí xây dựng Quân đội hiện đại.

Tổng Bí thư yêu cầu từng cán bộ, chiến sỹ phải có khả năng ứng dụng khoa học để làm chủ và phát huy tốt nhất những trang bị trong biên chế; sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng trong mọi tình huống, ứng phó kịp thời, hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống, đặc biệt trên địa bàn luôn phải đối mặt với thiên tai, lũ lụt như Khu 4.

"Bất luận trong trường hợp nào, LLVT Quân khu 4 luôn là lực lượng chính trị tin cậy, lực lượng chiến đấu trung thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao", Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham quan gian trưng bày tại lễ kỷ niệm (Ảnh: Ngọc Thăng).

Tổng Bí thư yêu cầu Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chú trọng làm tốt công tác dân vận, tăng cường củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân - dân; gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ củng cố quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện có hiệu quả các dự án kinh tế - quốc phòng trên địa bàn, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống bộ đội và giúp nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới ổn định cuộc sống.

Bên cạnh đó, Quân khu 4 phải thực hiện tốt “nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình”, tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, thảm họa môi trường và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng với bạn Lào, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, Nhà nước và Quân đội hai nước Việt Nam - Lào.

Người đứng đầu Quân ủy Trung ương yêu cầu Quân khu 4 triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu, Nghị quyết đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030 cùng Chương trình hành động; coi trọng xây dựng Đảng bộ Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.