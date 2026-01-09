Tổng thống Trump: Mỹ sẽ tấn công trên bộ vào băng đảng ma túy ở Mexico

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters).

“Chúng tôi sẽ bắt đầu tấn công trên bộ liên quan đến các băng đảng ma túy. Các băng đảng này đang hoành hành ở Mexico”, Tổng thống Donald Trump nói trong một cuộc phỏng vấn với kênh Fox News phát sóng vào tối 8/1.

Tuy nhiên, ông Trump không cung cấp thông tin chi tiết về kế hoạch tấn công này.

Trước đó, vào tháng 11/2025, Tổng thống Trump cho biết ông sẵn sàng phát động các cuộc tập kích vào các mục tiêu ở Mexico, nếu điều đó là cần thiết để ngăn chặn việc buôn lậu ma túy bất hợp pháp vào Mỹ.

Khi được hỏi liệu Mỹ có đề nghị sự đồng ý từ Mexico để tiến hành các cuộc tập kích hay không, ông Trump không trả lời, nhưng cho biết đã trao đổi với phía Mexico. "Họ biết quan điểm của tôi", ông nói.

Cuối năm ngoái, NBC News đưa tin Mỹ đã bắt đầu lên kế hoạch chi tiết cho một chiến dịch mới nhằm chống các băng đảng ma túy bên trong lãnh thổ Mexico, bao gồm việc triển khai binh sĩ và nhân viên tình báo đến nước này.

Theo NBC News, mặc dù chiến dịch này chưa diễn ra và chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra, nhưng các giai đoạn huấn luyện ban đầu đã bắt đầu, cùng với các cuộc thảo luận về phạm vi của chiến dịch.

Nguồn tin nói rằng binh sĩ Mỹ sẽ hoạt động dưới quyền của cộng đồng tình báo Mỹ, và các sĩ quan thuộc cơ quan tình báo Mỹ CIA cũng sẽ tham gia.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đã nhiều lần bác bỏ khả năng Mỹ tiến hành hành động quân sự đơn phương tại Mexico, bao gồm cả việc Tổng thống Trump đề nghị gửi quân tới giúp chiến đấu chống các băng đảng ma túy.

“Tôi luôn nói: Cảm ơn ngài rất nhiều, Tổng thống Trump. Nhưng không, Mexico là một quốc gia tự do, độc lập và có chủ quyền”, bà Sheinbaum nêu rõ.

Trong một cuộc họp báo, khi được hỏi về tuyên bố của Tổng thống Mỹ về khả năng can thiệp quân sự vào Mexico để ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy, Tổng thống Mexico cho biết: "Điều đó sẽ không xảy ra".

Mặc dù Tổng thống Sheinbaum nói rằng bà chấp nhận việc hợp tác và chia sẻ thông tin tình báo với quân đội Mỹ, nhưng bà vẫn nhắc lại lập trường rằng sẽ không cho phép bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài vào lãnh thổ Mexico.

"Tôi đã nói trong mọi trường hợp rằng chúng tôi có thể hợp tác, rằng họ có thể giúp chúng tôi bằng những thông tin họ có, nhưng chúng tôi sẽ tự hành động trên lãnh thổ của mình. Chúng tôi không chấp nhận sự can thiệp của bất kỳ chính phủ nước ngoài nào", bà Sheinbaum nhấn mạnh.

Mexico và Mỹ từ lâu đã hợp tác trong việc đối phó với các nhóm buôn bán ma túy, với việc Mỹ đôi khi cử nhân viên của CIA, quân đội và Cơ quan Phòng chống Ma túy (DEA) tới hỗ trợ nỗ lực của Mexico trong cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức.

Tuyên bố mới nhất của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi Mỹ tiến hành cuộc đột kích gây chấn động vào Venezuela và bắt giữ vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro với nhiều cáo buộc khác nhau, trong đó có cáo buộc liên quan tới ma túy.

Chiến dịch quân sự của Mỹ vào Venezuela diễn ra sau khi Mỹ tiến hành hàng loạt cuộc tấn công vào các xuồng nghi chở ma túy ở Thái Bình Dương và biển Caribe, khiến hơn 100 người thiệt mạng.

Tuy nhiên, các cuộc tấn công nhằm vào các băng đảng ma túy ở Mexico, nếu diễn ra, sẽ đánh dấu sự leo thang quân sự đáng kể của Mỹ.