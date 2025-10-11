Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ, tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng

Chiều 11/10, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn đại biểu Trung ương, Quân khu 4 và tỉnh Nghệ An đã đến dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh (xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An).

Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu bày tỏ tấm lòng thành kính, biết ơn vô hạn công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đấu tranh cho hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân dân thế giới.

Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu Trung ương thăm Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (Ảnh: Vương Linh).

Thực hiện Di huấn thiêng liêng của Người, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu nguyện hứa tiếp tục đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng, tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi, phát huy cao nhất mọi nguồn lực để cùng nỗ lực thực hiện mục tiêu phát triển toàn diện, mạnh mẽ, bứt phá, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu sau đó dâng hoa, dâng hương tại đền Chung Sơn - đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà tưởng niệm Bác Hồ (Ảnh: Vương Linh).

Cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Kim Oanh (SN 1933, trú tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An).

Năm 1979, con trai của Mẹ là Nguyễn Ngọc Hà, đã hy sinh anh dũng tại chiến trường Campuchia. Hai năm sau, người con trai khác của Mẹ là Nguyễn Ngọc Hải, cũng hy sinh khi đang thực hiện nghĩa vụ quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Kim Oanh (Ảnh: Nguyễn Trung).

Năm 2014, mẹ Nguyễn Thị Kim Oanh được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Tổng Bí thư Tô Lâm ân cần thăm hỏi sức khỏe Mẹ, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh to lớn của Mẹ và gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chụp ảnh lưu niệm với Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Kim Oanh cùng gia đình (Ảnh: Nguyễn Trung).

Tổng Bí thư khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn trân trọng, ghi nhớ công lao của các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Đây là nguồn động viên, biểu tượng sáng ngời về tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường của dân tộc Việt Nam.

Trao tới Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Kim Oanh phần quà của Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc Mẹ luôn mạnh khỏe, sống vui, sống khỏe, tiếp tục là tấm gương sáng, mẫu mực của các con, cháu.