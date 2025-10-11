Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ khởi công trường nội trú liên cấp ở Nghệ An

Sáng 11/10, tại xã Na Ngoi (tỉnh Nghệ An), Tổng Bí thư Tô Lâm đã dự Lễ khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Na Ngoi.

Đây là công trình được triển khai theo chủ trương mới của Bộ Chính trị về đầu tư xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng công trình (Ảnh: Vương Linh).

Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Na Ngoi là công trình giáo dục trọng điểm, có quy mô diện tích 5,5ha, tổng số vốn đầu tư gần 240 tỷ đồng từ nguồn vốn Nhà nước và xã hội hóa.

Công trình được đầu tư hiện đại, đồng bộ với 49 lớp học, đầy đủ các hạng mục phòng học, phòng chức năng, khu ký túc xá, nhà ăn, khu vui chơi, khu trải nghiệm, khu tăng gia sản xuất...

Công trình không chỉ giúp hơn 1.900 học sinh khu vực biên giới được học tập, phát triển toàn diện về tri thức, kỹ năng, thể chất, tinh thần và nhân cách, mà còn góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa, tạo nguồn cán bộ tương lai cho địa phương, củng cố quốc phòng, an ninh khu vực biên giới.

Phát biểu tại Lễ khởi công, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Đảng và Nhà nước luôn xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại lễ khởi công (Ảnh: Bằng Phạm).

Những năm qua, dù còn nhiều khó khăn, Đảng, Nhà nước đã giành sự quan tâm rất lớn cho vùng biên giới. Thực tế cho thấy, hệ thống trường lớp, đặc biệt là các trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới, còn rất thiếu thốn, điều kiện học tập của học sinh còn nhiều hạn chế.

Tổng Bí thư nhấn mạnh chủ trương đầu tư xây dựng 248 trường nội trú liên cấp là một chủ trương đúng đắn có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, còn nhiều khó khăn.

Theo Tổng Bí thư, xây dựng trường lớp không chỉ để các cháu có điều kiện học tập tốt hơn, mà còn hướng tới mục tiêu lâu dài để nâng cao chất lượng đời sống nhân dân vùng biên giới, góp phần giữ gìn chủ quyền lãnh thổ quốc gia từ gốc rễ.

Tổng Bí thư đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An và xã Na Ngoi quyết liệt vào cuộc, coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng; đảm bảo mặt bằng, hạ tầng, giải ngân vốn đúng tiến độ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đơn vị thi công và công tác giảng dạy sau này.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, nhà nước, bộ, ngành Trung ương, tỉnh Nghệ An trao quà tới các học sinh trên địa bàn xã Na Ngoi (Ảnh: Bằng Phạm).

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu các đơn vị thiết kế, thi công, tư vấn, giám sát thực hiện thi công bằng cả tấm lòng, bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất, phải đảm bảo chất lượng công trình, an toàn lao động, kỹ thuật, mỹ thuật để Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Na Ngoi xứng đáng là ngôi trường kiểu mẫu vùng biên.

Cũng theo lưu ý của Tổng Bí thư, các bộ, ngành Trung ương cần phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương để vận động nhân dân cùng chăm lo sự nghiệp giáo dục, xem trường học là “pháo đài” của tri thức, văn hóa và lòng yêu nước ở biên giới.