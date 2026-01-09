Tiềm năng đầu tư của thương phố trung tâm hành chính Việt Yên

Vị trí trung tâm bảo chứng cho giá trị và dòng tiền

Thương phố gồm các căn shophouse Bích Sơn Central Point tọa lạc tại trung tâm phường Việt Yên (Bắc Ninh), khu vực tập trung hệ thống trung tâm phục vụ hành chính công, tiện ích lõi đô thị và khu dân cư hiện hữu. Đây là nơi nhịp sống hành chính - dịch vụ - thương mại đã vận hành, hình thành dòng người và dòng tiền ổn định.

Dự án sở hữu vị trí tại giao điểm các trục huyết mạch, liền kề Quốc lộ 37 và mặt tiền đường Nguyên Hồng rộng 36m, bảo đảm khả năng tiếp cận cao và lưu lượng di chuyển lớn. Lợi thế này tạo nền tảng thuận lợi cho các mô hình kinh doanh thương mại - dịch vụ, nơi yếu tố hiện diện và kết nối đóng vai trò quyết định hiệu quả khai thác.

Bên cạnh đó, Bích Sơn Central Point kết nối trực tiếp tới 5 khu công nghiệp lớn gồm Quang Châu, Vân Trung, Đình Trám, Tân Hưng và Hòa Phú. Nhờ vậy, dự án nằm trong dòng lưu trú - làm việc - chi tiêu thường xuyên của hàng chục nghìn chuyên gia và lao động chất lượng cao tại Việt Yên - “thủ phủ công nghiệp” của Bắc Ninh, tạo nền tảng nhu cầu thương mại bền vững theo thời gian.

Dãy thương phố lõi hành chính - shophouse Bích Sơn Central Point nằm tại vị trí trung tâm hành chính sôi động của phường Việt Yên, tạo ra nền tảng khai thác dòng tiền thực (Ảnh: CĐT).

Thương phố lõi hành chính - shophouse Bích Sơn Central Point được thiết kế giúp khai thác đa công năng, cho phép chủ sở hữu triển khai nhiều mô hình kinh doanh mà không bị giới hạn bởi công năng. Thiết kế kiến trúc tối ưu trải nghiệm sử dụng với hệ cửa sổ lớn, khoảng lùi hợp lý, giúp tận dụng ánh sáng, không gian và thuận lợi cho vận hành lâu dài.

Shophouse Bích Sơn Central Point theo định hướng mô hình trung tâm thương mại mini, gia tăng giá trị khai thác và tính liên kết dịch vụ toàn khu (Ảnh: CĐT).

Từ lợi thế vị trí và cấu trúc sản phẩm, khả năng khai thác tại shophouse Bích Sơn Central Point được định hình rõ nét. Các mô hình nhà hàng, cà phê, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và giải trí có nhiều dư địa phát triển khi cộng đồng chuyên gia và tầng lớp cư dân có thu nhập ổn định tại Việt Yên ngày càng gia tăng.

Song song với đó, lượng cư dân hiện hữu quanh trung tâm hành chính đóng vai trò là tệp khách hàng nền tảng cho các cửa hàng tiện ích và dịch vụ thiết yếu, giúp duy trì doanh thu thường xuyên - yếu tố quan trọng với nhà đầu tư theo đuổi dòng tiền dài hạn.

Bên cạnh hoạt động thương mại, mô hình lưu trú dành cho chuyên gia làm việc dài hạn tại các khu công nghiệp lân cận cũng cho thấy hiệu quả khai thác. Nhóm khách này có nhu cầu ổn định, thời gian thuê kéo dài và sẵn sàng chi trả cho không gian sống chất lượng, qua đó tạo nguồn thu cho chủ sở hữu.

Chính sách cam kết cho thuê - tối ưu dòng tiền cho nhà đầu tư

Không chỉ sở hữu nền tảng khai thác rõ ràng, thương phố lõi hành chính Bích Sơn Central Point còn được chú ý nhờ chính sách tài chính theo hướng ưu tiên dòng tiền và giảm áp lực vốn. Nổi bật là chính sách cam kết cho thuê lại trong 18 tháng với mức 20 triệu đồng/tháng, tương đương tổng giá trị 360 triệu đồng cho mỗi căn shophouse.

Trong bối cảnh thị trường đề cao tính an toàn, các chính sách thanh toán linh hoạt và cam kết dòng tiền trở thành bệ đỡ giúp nhà đầu tư chủ động kiểm soát dòng vốn và giảm áp lực tài chính trong giai đoạn đầu. Theo đó, dự án áp dụng giãn tiến độ thanh toán kết hợp hỗ trợ lãi suất tới 18 tháng tạo điều kiện tối ưu dòng tiền từ thời điểm xuống tiền.

Song song, khách hàng vay ngân hàng theo chính sách hỗ trợ lãi suất được hưởng ưu đãi kép với tri ân chiết khấu 3,5%, và chiết khấu trực tiếp 8% vào giá bán khi thanh toán theo tiến độ. Cách tiếp cận này không chỉ giúp giảm chi phí vốn ban đầu, còn mang lại nguồn thu ổn định, tạo dư địa an toàn để nhà đầu tư từng bước hoàn thiện và triển khai chiến lược khai thác dài hạn.

Shophouse Bích Sơn Central Point được định vị là tài sản thương mại mang tính tập trung vào khai thác thực và dòng tiền rõ ràng. Trong dài hạn, khi Việt Yên tiếp tục hoàn thiện hạ tầng và khẳng định vai trò trung tâm công nghiệp - hành chính, những tài sản tại lõi đô thị như Bích Sơn Central Point được kỳ vọng sẽ gia tăng giá trị cho giới đầu tư.