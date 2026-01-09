Bộ Công an tiếp nhận trụ sở Trung tâm đào tạo gìn giữ hòa bình ở Hưng Yên

Ngày 9/1, tại xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh Hưng Yên, Bộ Công an phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức lễ bàn giao, tiếp nhận trụ sở Trung tâm Đào tạo và Phát triển năng lực gìn giữ hòa bình Bộ Công an.

Việc bàn giao được thực hiện theo Quyết định số 5500/QĐ-BNNMT ngày 18/12/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Trụ sở tiếp nhận là cơ sở Phố Hiến của Trường Đại học Thủy lợi, có diện tích 57ha, hạ tầng đồng bộ, khép kín.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết việc tiếp nhận trụ sở Trung tâm là dấu mốc chiến lược, tạo nền tảng quan trọng để xây dựng cơ sở đào tạo lực lượng gìn giữ hòa bình theo tiêu chuẩn của Liên Hợp Quốc.

Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Nguyễn Dương).

Theo Thứ trưởng Phạm Thế Tùng, từ năm 2022 đến nay, lực lượng Công an nhân dân đã có bước phát triển mạnh mẽ trong tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình. Từ hình thức cử cán bộ cá nhân, Bộ Công an đã tiến tới triển khai Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình chuyên nghiệp.

Đến nay, Bộ Công an đã triển khai 6 tổ công tác với các sĩ quan Công an làm nhiệm vụ tại Phái bộ Liên Hợp Quốc ở Nam Sudan, khu vực Abyei, Cộng hòa Trung Phi và tại Cục Hoạt động hòa bình, trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ.

Trong tháng 1/2026, Bộ Công an sẽ tiếp tục triển khai tổ công tác số 7 tại Phái bộ UNISFA, khu vực Abyei. Đây là bước đi tiếp theo trong lộ trình mở rộng và nâng cao chất lượng tham gia của lực lượng Công an Việt Nam tại các phái bộ quốc tế.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng cho biết, tháng 1/2024, Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 đã được thành lập. Đơn vị hiện được nâng cấp lên cấp độ 2 và đang được xét duyệt lên cấp độ 3 để sẵn sàng nhận nhiệm vụ tại các phái bộ của Liên Hợp Quốc.

Theo lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng gìn giữ hòa bình Bộ Công an đã nhận được sự đánh giá cao của Liên Hợp Quốc, cộng đồng quốc tế và sự tin tưởng, ủng hộ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng nhân dân trong nước.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Nguyễn Dương).

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh, việc tiếp nhận trụ sở Trung tâm Đào tạo và Phát triển năng lực gìn giữ hòa bình là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Đây là cơ sở để xây dựng đội ngũ cán bộ tinh nhuệ, có khả năng làm việc độc lập trong môi trường quốc tế phức tạp.

Việc đầu tư xây dựng Trung tâm cũng nhằm đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, đồng thời tiếp tục khẳng định cam kết của Việt Nam trong việc đóng góp tích cực, có trách nhiệm vào hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.

Đề cập khẩu hiệu “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” được gắn trước cổng Trung tâm, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng cho rằng lực lượng gìn giữ hòa bình phải là những người tiên phong, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần này trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quốc tế.

Ông yêu cầu lực lượng gìn giữ hòa bình Bộ Công an thể hiện quyết tâm cao nhất, trở thành đơn vị đi đầu, mẫu mực trong thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất”, qua đó xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an Việt Nam trong mắt nhân dân và bạn bè quốc tế.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Trường Đại học Thủy lợi cùng sự ủng hộ của tỉnh Hưng Yên trong quá trình điều chuyển trụ sở. Việc bàn giao giúp Bộ Công an có cơ sở hạ tầng đồng bộ, đáp ứng kịp thời các tiêu chuẩn của Liên Hợp Quốc.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp và Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng trao quyết định chuyển giao tiếp nhận trụ sở (Ảnh: Nguyễn Dương).

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, cơ sở Phố Hiến là kết quả của quá trình đầu tư trọng điểm của Bộ và Trường Đại học Thủy lợi. Khuôn viên rộng 57ha, với hơn 66.000m2 giảng đường, hệ thống ký túc xá và sân vận động được xây dựng đồng bộ.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, trong thời gian được Trường Đại học Thủy lợi quản lý, cơ sở Phố Hiến đã vận hành hiệu quả, đóng góp quan trọng cho công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Nơi đây cũng là trung tâm đào tạo giáo dục quốc phòng - an ninh trọng điểm của khu vực, phục vụ khoảng 30.000 học viên mỗi năm.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương trụ sở Trung tâm Đào tạo và Phát triển năng lực gìn giữ hòa bình Bộ Công an (Ảnh: Nguyễn Dương).

Ông Hiệp cho biết, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, Bộ Công an đã khảo sát nhiều địa điểm để xây dựng Trung tâm đào tạo theo chuẩn quốc tế. Qua đánh giá, cơ sở Phố Hiến được xác định là địa điểm đặc biệt phù hợp về vị trí, hạ tầng và công năng.

Trên cơ sở đề nghị của Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác định việc chuyển giao cơ sở Phố Hiến là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần trực tiếp phục vụ yêu cầu bảo đảm an ninh quốc gia.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp bày tỏ tin tưởng rằng, dưới sự quản lý của Bộ Công an, cơ sở này sẽ được khai thác hiệu quả, trở thành trung tâm đào tạo lực lượng gìn giữ hòa bình tinh nhuệ, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của Liên Hợp Quốc.