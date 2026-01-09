Nhặt được 2 khẩu súng, nam sinh lớp 9 mang nộp cho công an

Ngày 9/1, Công an xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk) thông tin, đơn vị vừa tiếp nhận 2 khẩu súng cồn tự chế do một nam sinh lớp 9 giao nộp.

Trước đó, khi đang vui chơi với bạn bè, em Nguyễn Nhật Tiến (học sinh lớp 9C, Trường THCS Đồng Khởi, xã Hòa Thịnh) phát hiện 2 khẩu súng cồn tự chế tại khu vực thôn Mỹ Hòa, nhiều khả năng do đợt mưa lụt tháng 11/2025 cuốn trôi đến địa bàn.

Nam sinh lớp 9 mang 2 khẩu súng tự chế đã nhặt được đến giao nộp cho công an (Ảnh: Công an xã Hòa Thịnh).

Nhận thức được nguy hiểm, Tiến nhanh chóng mang đến Công an xã giao nộp. Lực lượng công an đã ghi nhận, biểu dương tinh thần chấp hành pháp luật của nam sinh.

Theo Công an xã Hòa Thịnh, mới đây, qua tuần tra kiểm soát đơn vị phát hiện 2 đối tượng di chuyển trên xe máy ngang qua địa bàn thôn Phú Hữu có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Khi bị yêu cầu dừng xe kiểm tra, các đối tượng bỏ chạy, vứt lại 1 khẩu súng hơi tại hiện trường. Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ để xử lý theo quy định.