Sập núi rác ở Philippines, 1 người chết, 38 người mất tích

Sập núi rác ở Cebu khiến gần 40 người mất tích (Ảnh: Inquirer).

Theo truyền thông địa phương, một núi rác đổ sập xuống, đè lên tòa nhà tại bãi tập kết Binaliw, một cơ sở do chính quyền địa phương quản lý ở thành phố Cebu, miền Trung Philippines vào chiều 8/1.

Vụ sập đã chôn vùi hàng chục công nhân vệ sinh. Theo thông báo đăng trên trang Facebook chính thức của Thị trưởng thành phố Nestor Archival, ít nhất 12 nhân viên đã được kéo ra khỏi đống rác và phải nhập viện. Trong khi đó, ít nhất 1 người đã thiệt mạng, 38 người vẫn còn mất tích.

Ông Archival cho biết lực lượng cứu hộ đang “huy động tối đa cho công tác tìm kiếm, cứu hộ nhằm xác định vị trí những người còn mất tích”.

Ông cho hay, dựa trên đánh giá tình hình của Văn phòng Quản lý và Giảm nhẹ Rủi ro Thiên tai TP Cebu (CCDRRMO), việc trực tiếp nâng dỡ các mảnh vỡ hiện rất khó khăn vì làm như vậy có thể tiếp tục đè nén hoặc gây nguy hiểm cho các nạn nhân vẫn còn mắc kẹt bên trong công trình bị sập.

“Chúng tôi đã cung cấp ôxy. Trước mắt, chúng tôi bảo đảm không vội vàng, bởi nền đất bên dưới đang mất ổn định và các kết cấu thép có thể tiếp tục sụp đổ, khiến các nạn nhân bị mắc kẹt nghiêm trọng hơn. Những gì chúng tôi đang làm là thận trọng và từng bước loại bỏ các mảnh vỡ đã rơi xuống, bắt đầu từ hai bên", ông Archival nói khi giải thích tình hình với gia đình các nạn nhân có mặt tại hiện trường.

Ông Archival trấn an các gia đình rằng công tác cứu hộ đang được tiến hành 24/7 nhằm nỗ lực cứu những người vẫn còn bị vùi lấp dưới đống đổ nát.

Nhiều cơ quan, lực lượng đã được triển khai tại hiện trường để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ đang diễn ra.

Để hỗ trợ gia đình và thân nhân của các nhân viên bị ảnh hưởng, ông Archival cho biết sẽ dựng lều và các khu vực có mái che tại hiện trường nhằm cung cấp chỗ trú và hỗ trợ cần thiết.

“Chúng tôi cũng đã bố trí nhân sự chuyên trách để cập nhật thông tin cho các gia đình theo từng giờ, nhằm bảo đảm thông tin kịp thời, chính xác và minh bạch”, ông Archival cho biết thêm.

Trong khi đó, giới chức trách cũng điều tra làm sáng tỏ nguyên nhân vụ sập.

“Chúng tôi không biết điều gì đã gây ra vụ sập. Lúc đó hoàn toàn không có mưa. Rất nhiều nạn nhân đến từ Consolacion”, bà Marge Parcotello, một nhân viên dân sự của Sở Cảnh sát tại Consolacion, thị trấn giáp ranh với khu vực bãi rác, cho biết.

Cebu có khoảng 1 triệu dân và là điểm du lịch nghỉ dưỡng nổi tiếng.