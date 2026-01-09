Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai đã đề xuất UBND tỉnh chấm dứt hoạt động dự án Phương Mai Bay Resort do Công ty CP Phương Mai Bay làm chủ đầu tư, tổng vốn đăng ký 1.780 tỷ đồng, vì chậm tiến độ.

Theo ông Phan Viết Hùng, Phó trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai, dự án được giao đất lần đầu cách đây hơn 10 năm, với diện tích khoảng 90ha ven biển Nhơn Lý - Cát Tiến. Do dự án không triển khai trong thời gian dài, UBND tỉnh đã thu hồi 60ha.

Lý do chưa chấm dứt hoạt động dự án resort 5 sao ven biển Gia Lai vì vướng tranh chấp (Ảnh: Doãn Công).

Sau đó, tỉnh Gia Lai cho phép doanh nghiệp tiếp tục thực hiện dự án trên phần diện tích còn lại hơn 30ha. Doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, nộp gần 100 tỷ đồng tiền sử dụng đất.

Tuy nhiên, tiến độ triển khai vẫn rất chậm. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai nhiều lần ban hành văn bản đôn đốc, làm việc trực tiếp với chủ đầu tư, thậm chí xử phạt hành chính, quyết định tạm dừng toàn bộ dự án trong 12 tháng nhưng không có chuyển biến rõ rệt.

Ông Hùng cho biết ngoài tác động của dịch Covid-19 và việc một số thủ tục trước đây thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ Xây dựng, doanh nghiệp còn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm đối tác. Đáng chú ý, sau khi lãnh đạo chủ chốt của doanh nghiệp bị bắt tạm giam để điều tra trong một vụ án khác, dự án gần như giậm chân tại chỗ.

“Sau thời gian dài trì hoãn, chúng tôi thấy không thể kéo dài dự án thêm nữa nên quyết định đề xuất thu hồi. Tuy nhiên, việc thu hồi dự án gặp khó khăn do vướng tranh chấp dân sự giữa nhà đầu tư với ngân hàng”, ông Hùng nói.

Ông Hùng nêu thêm, dự án đang trong giai đoạn thương lượng giữa ngân hàng và doanh nghiệp.

Hàng rào bảo vệ quanh dự án nghiêng đổ nhưng không có dấu hiệu khắc phục (Ảnh: Doãn Công).

Dự án Phương Mai Bay Resort được UBND tỉnh Bình Định (cũ), nay là tỉnh Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2018, điều chỉnh năm 2021. Dự án có quy mô hơn 30ha, định hướng xây dựng khu du lịch, nghỉ dưỡng cao cấp tiêu chuẩn 5 sao, tiến độ thực hiện đến tháng 7/2024, trong đó đã được gia hạn thêm 24 tháng.

Dù được gia hạn, dự án vẫn không có hạng mục xây dựng mới. Năm 2023, chủ đầu tư bị xử phạt vi phạm hành chính 85 triệu đồng. Trên thực địa, dự án mới hoàn thành một số hạng mục nhỏ như biệt thự mẫu, kè chắn cát, bãi đỗ xe và các công trình kế thừa.

Tháng 8/2024, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai ban hành quyết định ngừng hoạt động toàn bộ dự án trong 12 tháng. Đến nay, thời hạn ngừng hoạt động đã hết nhưng chủ đầu tư chưa có báo cáo khắc phục theo quy định.