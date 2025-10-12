Cây cầu thứ 2 ở TPHCM sắp được "thần đèn" nâng tĩnh không

Sau thành công của cầu Bình Triệu 1, đội ngũ kỹ sư "thần đèn" tiếp tục triển khai công nghệ "kích nâng cầu" tại cầu Bình Phước 1 (quốc lộ 1), đánh dấu đây là cây cầu thứ hai tại TPHCM áp dụng kỹ thuật tiên tiến này. Phương pháp này sử dụng hệ thống kích thủy lực dưới trụ và dầm cầu, thay thế cho việc tháo dỡ hoặc xây mới, nhằm nâng cao tĩnh không, đáp ứng quy chuẩn giao thông thủy.

Cầu Bình Phước 1, dài 480m và rộng hơn 11m, nối liền phường An Phú Đông và phường Hiệp Bình, được đưa vào khai thác từ năm 2003. Hiện tại, tĩnh không của cầu chỉ khoảng 6m, thấp hơn 1m so với quy chuẩn quy hoạch đường thủy sông Sài Gòn (7m).

Để phục vụ công tác thi công, toàn bộ ô tô và xe 3 bánh đã bị cấm lưu thông qua cầu Bình Phước 1. Hai cầu tạm bằng sắt đang được khẩn trương dựng ở hai đầu cầu, đảm bảo lối đi cho xe máy và người đi bộ trong thời gian cầu chính được nâng cấp.

Ghi nhận tại hiện trường, công nhân đang tích cực kiểm tra và hàn lại các mối nối trên cầu sắt tạm.

Các phương tiện cơ giới cũng được huy động để hoàn thành cầu tạm trong thời gian sớm nhất, dự kiến đưa vào hoạt động trong tuần tới.

Các tấm kê đã được tập kết sẵn tại công trường, sẵn sàng cho việc chèn vào khoảng hở sau mỗi lượt kích nâng cầu.

Dàn thang thép cũng đã được lắp đặt dưới các trụ và mố cầu, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thi công, kiểm tra và lắp đặt thiết bị nâng.

Dự án sẽ sử dụng hệ thống kích thủy lực đồng bộ để nâng toàn bộ kết cấu cầu lên 1,25m. Đồng thời, móng trụ và mố cầu sẽ được bổ sung cọc khoan nhồi để tăng cường khả năng chịu lực. Quy trình kích nâng được thực hiện tỉ mỉ, đảm bảo phần nhịp cầu được nâng tịnh tiến, không gây hư hại cho kết cấu hay mặt cầu.

Dự án nâng tĩnh không cầu Bình Phước 1 có tổng vốn đầu tư gần 111 tỷ đồng, với phạm vi thi công dài gần 760m, dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay. Khi hoàn thành, công trình không chỉ đáp ứng yêu cầu thông thuyền mà còn góp phần giảm ùn tắc giao thông, tăng cường khả năng kết nối giữa TPHCM với Tây Ninh và các tỉnh miền Đông Nam Bộ.

Trước đó, cầu Bình Triệu 1 trên Quốc lộ 13, cách cầu Bình Phước 1 khoảng 6km, cũng đã hoàn thành việc nâng thêm 1,08m sau hơn một tháng thi công.

Hiện đơn vị thi công đang tiến hành gia cố và hoàn trả mặt đường để ô tô có thể lưu thông trở lại.

Dự án nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 có tổng vốn hơn 133 tỷ đồng, với chiều dài thi công hơn 770m.

Việc nâng tĩnh không hai cây cầu cửa ngõ thành phố này, dù không thay đổi cấu trúc mặt cắt ngang hay tải trọng thiết kế, nhưng có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo điều kiện cho tàu thuyền lớn lưu thông thuận tiện hơn trên sông Sài Gòn, giảm tải cho đường bộ và tăng cường kết nối giao thông liên vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Vị trí cầu Bình Phước 1, Bình Triệu 1 trên bản đồ (Ảnh: Google Maps).