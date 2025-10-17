"Thần đèn" bắt đầu nâng tĩnh không cầu Bình Phước 1 tại TPHCM

Quy trình kích nâng được bắt đầu sau khi nhà thầu thiết lập xong 2 cây cầu tạm bằng thép ở 2 đầu cầu. Xe máy vẫn lưu thông bình thường trong lúc cây cầu được nâng lên cao.

Cầu Bình Phước 1 bắt đầu được kích nâng từ sáng 17/10 (Ảnh: Ngọc Tân).

Dự kiến, cầu Bình Phước 1 được kích nâng thêm 1,25m để đạt tĩnh không thông thuyền 7m. Thời gian kích nâng dự kiến kéo dài trong một tháng (tương tự cầu Bình Triệu 1). Sau khi hoàn tất công tác kích nâng, nhà thầu sẽ thi công gia cố các liên nhịp với trụ cầu, vuốt nối và hoàn trả mặt đường hai đầu cầu.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Viết Quang, đại diện Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ (chủ đầu tư), cho biết, các nhà thầu phấn đấu hoàn thành kích nâng cầu Bình Phước 1 vào ngày 10/11 và hoàn thành toàn bộ công trình vào cuối năm nay.

Xe máy đi qua cây cầu tạm bằng thép trong thời gian kích nâng cầu Bình Phước 1 (Ảnh: Ngọc Tân).

Theo đại diện chủ đầu tư, cầu Bình Phước 1 từ lâu đã không cho ô tô lưu thông. Do đó, việc phân luồng giao thông phục vụ thi công không gây nhiều xáo trộn.

Theo phương án phân luồng, đơn vị thi công rào chắn một nửa mặt đường cầu Bình Phước 1, cho xe máy lưu thông ở nửa còn lại. Do lưu lượng xe máy không lớn, tình trạng kẹt xe hầu như không xảy ra.

Đơn vị thi công rào chắn một nửa mặt đường cầu Bình Phước 1 để phục vụ thi công (Ảnh: Ngọc Tân).

Hạng mục nâng tĩnh không cầu Bình Phước 1 nằm trong dự án kích nâng tĩnh không 2 cây cầu trên sông Sài Gòn (cầu Bình Triệu 1 và Bình Phước 1).

Đây là giải pháp kỹ thuật độc đáo giúp 2 cây cầu đạt chuẩn tĩnh không 7m, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn giao thông thủy tại TPHCM.