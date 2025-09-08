Kẹt xe "không lối thoát" trong sáng đầu tuần ở cửa ngõ TPHCM

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, sáng đầu tuần (8/9), một số tuyến đường ở khu vực cửa ngõ phía Đông TPHCM (cũ) ùn tắc, giao thông bị tê liệt.

Hàng nghìn phương tiện ô tô, xe máy nhích từng chút một trên Quốc lộ 13, đoạn qua vòng xoay Bình Triệu (phường Hiệp Bình).

Nguyên nhân của tình trạng kẹt xe tại khu vực này là do cầu Bình Triệu 1 đang cấm ôtô để sửa chữa từ 26/8, cầu Bình Triệu 2 phải chia lửa bằng cách mở thêm làn đường ngược chiều cho ôtô lưu thông. Một lượng xe rất lớn đi qua "nút cổ chai" khiến giao thông trở nên căng thẳng.

Nhiều em bé tỏ ra mệt mỏi giữa dòng xe kẹt trong sáng đầu tuần.

"Sáng nay, tôi đã tranh thủ dậy sớm hơn mọi hôm để đưa con đến trường nhưng kẹt xe dài như thế này thì không biết có muộn giờ học của con hay không", một người dân chia sẻ.

Một số thời điểm, dòng xe gần như đứng yên, nhiều người dân tranh thủ sử dụng điện thoại.

Một số người đi xe máy phải leo lên vỉa hè để thoát cảnh ùn tắc kéo dài trên Quốc lộ 13.

Theo ghi nhận trong sáng 8/9, dòng xe kẹt dài hơn 4km từ Ngã tư Bình Phước đến cầu Bình Triệu 2.

Đường Phạm Văn Đồng (đoạn qua cầu Bình Lợi) cũng bị ảnh hưởng, tình trạng giao thông quá tải khiến việc đi lại của người dân trong sáng đầu tuần gặp nhiều khó khăn.

Một số phương tiện công cộng di chuyển qua các đoạn đường này cũng bất lực, "chôn chân" trong thời gian dài.

Đội CSGT Rạch Chiếc cùng Công an khu vực cũng được tăng cường để phân luồng, điều tiết giao thông.

"Từ hôm cầu Bình Triệu cấm xe, tình trạng ùn tắc ở nút giao này xảy ra liên tục. Trước đây, vào giờ cao điểm, tôi chỉ mất khoảng 2-3 phút đã qua được cầu, bây giờ đứng chờ cả 30 phút vẫn chưa lên được cầu", bà Hạnh (54 tuổi) chia sẻ.

Mặc dù đã cấm xe ô tô lưu thông, thế nhưng cầu Bình Triệu 1 vẫn xảy ra tình trạng ùn tắc trong sáng 8/9.

Dự án nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 có tổng vốn đầu tư 133 tỷ đồng, khởi công vào cuối năm 2024.

Cầu Bình Triệu 1 và cầu Bình Triệu 2 nằm song song trên tuyến quốc lộ 13, kết nối trung tâm TPHCM với tỉnh Bình Dương cũ. Trong đó, cầu Bình Triệu 1 đảm trách chiều xe chạy từ ngã tư Hàng Xanh đến đường Phạm Văn Đồng, cầu Bình Triệu 2 đảm trách chiều ngược lại.

Đến gần 10h, tình trạng kẹt xe ở khu vực vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt.