Tây Ninh chi 1.850 tỷ đồng nâng cấp tuyến đường huyết mạch kết nối TPHCM

Tỉnh Tây Ninh đang triển khai dự án nâng cấp, mở rộng Đường tỉnh 830C với tổng vốn đầu tư hơn 1.850 tỷ đồng. Đoạn đường dài khoảng 9km, từ đường Nguyễn Hữu Thọ (xã Bến Lức) đến ranh giới tỉnh Tây Ninh - TPHCM (xã Mỹ Yên), được kỳ vọng sẽ giải quyết tình trạng xuống cấp, ùn tắc giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực.

Đường tỉnh 830C là một trong những tuyến giao thông huyết mạch, kết nối Tây Ninh với TP.HCM, mỗi ngày có hàng chục nghìn lượt phương tiện qua lại. Tuy nhiên, sau hơn 20 năm khai thác (từ năm 2002), tuyến đường này đã xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường hẹp, nhiều ổ gà, thường xuyên ngập nước vào mùa mưa và bụi bặm vào mùa khô, gây khó khăn cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa.

Bà Phan Thị Dung (52 tuổi, ngụ xã Mỹ Yên, Tây Ninh) chia sẻ: “Ống cống trước nhà tôi bị nghẹt nên mỗi khi mưa là ngập nặng. Chúng tôi phải góp tiền mua máy bơm để bơm nước chống ngập, duy trì việc buôn bán”. Tình trạng này không chỉ gây ô nhiễm mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Hiện tại, công tác giải phóng mặt bằng đang được khẩn trương triển khai tại đoạn qua xã Bến Lức. Các trụ điện cũ đang được di dời, thay thế bằng trụ mới để chuẩn bị cho việc mở rộng mặt đường.

Dự án sẽ nâng cấp Đường tỉnh 830C lên quy mô mặt đường rộng 20m, nền đường 30m, bao gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Đây là điểm giao quan trọng giữa cao tốc TPHCM - Trung Lương và Đường tỉnh 830C.

Nhiều hộ dân dọc tuyến đường đã nhận tiền bồi thường và đang sửa sang nhà cửa, bàn giao mặt bằng để phục vụ thi công.

Các khu nghĩa trang cũng đang được di dời để đảm bảo tiến độ dự án.

Cầu vượt trên tuyến Vành đai 3 bắc ngang qua Đường tỉnh 830C sẽ không ảnh hưởng đến việc mở rộng đường, do công trình thi công chủ yếu nằm dưới gầm cầu vượt.

Ngày 3/10 vừa qua, tỉnh Tây Ninh đã tổ chức lễ khởi công dự án mở rộng Đường tỉnh 830C. Đây là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út đã yêu cầu rút ngắn thời gian thi công từ hơn 700 ngày xuống còn khoảng 400 ngày để sớm đưa công trình vào khai thác.

Khi hoàn thành, Đường tỉnh 830C sẽ trở thành trục kết nối liên vùng quan trọng, gắn liền với các tuyến giao thông huyết mạch và cao tốc trọng điểm như Quốc lộ 1, Vành đai 3, Vành đai 4 TPHCM, cao tốc Bến Lức - Long Thành và cao tốc TPHCM - Trung Lương - Cần Thơ.

Dự án không chỉ góp phần giảm chi phí logistics, nâng cao hiệu quả vận tải mà còn tạo động lực phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh, thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho Tây Ninh.

