Đường tỉnh 789 ở Tây Ninh sắp thi công trở lại sau gần 2 tháng "đắp chiếu"

Ngày 7/10, liên quan vụ Đường tỉnh 789 qua địa phận xã Hưng Thuận (Tây Ninh) tạm ngưng thi công gần 2 tháng khiến cuộc sống, sinh hoạt và việc đi lại của người dân địa phương gặp nhiều khó khăn, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh đã có thông tin chia sẻ về vụ việc.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh cho biết, đoạn đường này thuộc gói thầu số 20 của dự án. Nguyên nhân chủ quan khiến dự án tạm ngưng thi công là do nhà thầu chưa huy động được nguồn lực để thực hiện gói thầu; việc tập kết vật tư, thiết bị không ổn định dẫn đến chậm tiến độ.

Dự án tạm ngưng khiến các phương tiện lưu thông trên đường kéo bụi bay mù mịt ảnh hưởng người dân (Ảnh: An Huy).

Nguyên nhân khách quan là do thời gian qua, khu vực bước vào mùa mưa nên nhà thầu gặp khó khăn trong việc thi công mở rộng mặt đường. Những yếu tố trên khiến người dân gặp khó khăn trong sinh hoạt cũng như lưu thông.

Bên cạnh đó, dự án hiện gặp khó khăn do nguồn vật liệu khan hiếm, dẫn đến thiếu hụt. Một số thời điểm, nhà thầu không có vật liệu để thi công.

Ban Quản lý Dự án đã tham mưu UBND tỉnh Tây Ninh đề nghị các tỉnh Đồng Nai, Đồng Tháp, Vĩnh Long xem xét hỗ trợ vật tư để thi công tuyến đường này. Đơn vị cũng đã làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai để thống nhất khai thác các mỏ vật liệu phục vụ thi công trong thời gian tới.

Đường tỉnh 789 đang được mở rộng lên 6 làn xe (Ảnh: An Huy).

Ngày 15/9, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã tiến hành xử phạt vi phạm đối với nhà thầu thi công đoạn đường này vì chậm tiến độ. Ngày 1/10, đơn vị cũng đã cắt chuyển khối lượng gói thầu số 20 trên Đường tỉnh 789 cho các nhà thầu phụ thi công theo chỉ định của chủ đầu tư.

“Ban Quản lý Dự án cũng đang phối hợp với các đơn vị liên quan thống kê khối lượng và giao cho các nhà thầu phụ thi công. Chậm nhất ngày 15/10, các nhà thầu sẽ đồng loạt thi công trở lại để giúp tuyến đường về đích đúng tiến độ trong năm nay”, vị này cho biết.

Đường tỉnh 789, dài hơn 24km, có điểm đầu tại cầu Bến Củi (Tây Ninh) và điểm cuối giáp Tỉnh lộ 6 (TPHCM), đang được đầu tư mở rộng lên 6 làn xe với tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án là giảm ùn tắc, tạo thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa giữa hai địa phương.