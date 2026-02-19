Sức khỏe các nạn nhân trong vụ nổ mìn tại nhà riêng ngày mùng 2 Tết

Ngày 19/2, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực (phường Đào Duy Từ, Thanh Hóa), liên quan đến vụ nổ mìn xảy ra tại một nhà riêng trên địa bàn phường Nghi Sơn, bệnh viện đã tiếp nhận 8 nạn nhân, 2 nạn nhân khác được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nghi Sơn.

Đại diện bệnh viện cho biết trong số 8 bệnh nhân, có 6 trường hợp rất nặng đã được sơ cứu, ổn định ban đầu và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực (thành phố Thanh Hóa cũ) và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Bác sĩ điều trị cho nạn nhân trong vụ nổ mìn (Ảnh: Cắt từ clip Công an Thanh Hóa).

Hai bệnh nhân còn lại được phẫu thuật tại Bệnh viện Quốc tế Hợp Lực. Vị lãnh đạo bệnh viện cũng cho biết, do vết thương rất nặng nên đến nay, đã có 5 bệnh nhân nặng đã được chuyển ra Bệnh viện Việt Đức để tiếp tục điều trị.

“Tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực có 2 ca ổn định, Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực có 1 ca ổn định, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa có 2 ca ổn định. Các trường hợp còn lại đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức”, vị đại diện nói.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án Giết người liên quan đến nghi án nổ mìn tại nhà ông L.T.H. (SN 1974, trú tổ dân phố Bắc Hải, phường Nghi Sơn), khiến 10 người bị thương.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ án (Ảnh: Cắt từ clip Công an Thanh Hóa).

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, khoảng 18h45 ngày 18/2 (mùng 2 Tết), tại nhà ông L.T.H. xảy ra một vụ nổ lớn, nghi do vật liệu nổ tự chế được đặt tại khu vực phòng khách.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã khẩn trương vào cuộc điều tra và xác định Kiều Văn Thanh (SN 1972, em rể ông H.) là nghi phạm của vụ án.

Kiều Văn Thanh được phát hiện đã tử vong trong tư thế treo cổ tại khu vực một kho xăng dầu thuộc tổ dân phố Bắc Hải, phường Nghi Sơn.