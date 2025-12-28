Lái xe tải và tài xế ô tô bán tải vượt ẩu, mỗi người bị phạt 5 triệu đồng

Ngày 28/12, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết thông qua phản ánh từ số điện thoại của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an), Trạm CSGT An Hưng, Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng đã xử lý 2 trường hợp điều khiển ô tô có hành vi vượt ẩu trên đường.

Hình ảnh chiếc xe tải và ô tô bán tải cùng nhau vượt ẩu trên đường (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo Cục CSGT, vào lúc 14h46 ngày 3/12 tại km21+200 quốc lộ 5, TP Hải Phòng, ô tô bán tải BKS 15K-659.xx do lái xe N.V.T. (SN 1989, trú tại Hải Phòng) điều khiển và lái xe V.V.H. (SN 1984, trú tại Hải Phòng) điều khiển xe tải biển số 15H-063.xx cùng có hành vi vượt xe trong những trường hợp không được vượt.

Sau khi nắm được thông tin, Trạm CSGT An Hưng đã lập biên bản đối với lái xe T. và H.. Theo quy định, lái xe T. và H. mỗi người sẽ bị phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.