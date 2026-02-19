5 kiểu nội thất nên thay sớm để không gian sống hiện đại hơn

Bạn có bao giờ bước vào nhà và cảm thấy mọi thứ dường như đang "ngưng đọng" ở một thập kỷ trước? Nếu đã quá lâu bạn chưa làm mới lại không gian sống, rất có thể ngôi nhà đang âm thầm già đi vì những món nội thất lỗi mốt.

Theo các chuyên gia thiết kế hàng đầu, việc làm mới nhà cửa không nhất thiết phải đập đi xây lại. Đôi khi, chỉ cần mạnh dạn nói lời chia tay với vài món đồ cũ kỹ dưới đây là đủ để không gian lấy lại vẻ hiện đại và cuốn hút.

Dưới đây là những món nội thất lỗi thời nên được thay sớm.

Cảm giác ngôi nhà thiếu sức sống thường đến từ những chi tiết rất nhỏ (Ảnh: Shutterstock).

Tranh in chữ slogan sáo rỗng

Vài năm trước, những bức tranh canvas in dòng chữ như "Live, Laugh, Love" hay "Home Sweet Home" xuất hiện nhan nhản tại các chung cư. Tuy nhiên, hiện giờ, kiểu trang trí này đã trở nên nhàm chán và khiến bức tường trông rất công nghiệp.

Thay vì những câu khẩu hiệu vô hồn, bạn hãy treo những bức tranh phong cảnh, tranh trừu tượng hoặc đơn giản là một tấm ảnh đẹp từ chuyến du lịch của chính gia đình bạn. Nghệ thuật thực sự phải gợi lên cảm xúc chứ không chỉ là những con chữ rập khuôn.

Nội thất đồng bộ như khách sạn

Thói quen mua trọn bộ combo giường, tủ, bàn phấn y hệt nhau rất phổ biến với nhiều gia đình vì tâm lý sợ lệch tông. Nhưng theo chuyên gia nội thất, cách bài trí này khiến ngôi nhà lạnh lẽo giống sảnh chờ khách sạn hay showroom bán hàng hơn là một tổ ấm.

Sự sang trọng hiện đại đến từ nghệ thuật mix & match. Đừng ngại đặt một chiếc ghế bành cổ điển bên cạnh bộ sofa hiện đại, hay phối các món đồ mang kỷ niệm cá nhân. Chính sự ngẫu hứng có chủ đích mới tạo nên linh hồn cho ngôi nhà.

Đèn ốp trần dạng bát úp

Chiếc đèn ốp trần bằng kính mờ hình tròn, có núm vặn ở giữa là "đặc sản" của các căn hộ cho thuê thập niên cũ. Đây chính là điểm trừ lớn nhất khiến trần nhà trông thấp và nặng nề.

Hiện nay, việc thay thế món đồ này cực kỳ đơn giản và tiết kiệm. Chỉ cần đổi sang các mẫu đèn ốp trần LED mỏng, đèn thả tinh tế hoặc hệ thống downlight, không gian sẽ lập tức trở nên thoáng đãng và có gu hơn hẳn.

Lạm dụng tông màu xám lạnh

Suốt một thời gian dài, màu xám được tôn sùng là đỉnh cao của sự hiện đại. Tuy nhiên, việc lạm dụng quá nhiều gam màu lạnh này đang khiến các ngôi nhà trở nên u ám, thiếu sinh khí.

Xu hướng mới đang dịch chuyển về những gam màu trung tính ấm. Bạn hãy thử thay đổi màu sơn tường hoặc ga gối sang tông màu kem, be, hoặc nâu đất nung. Sự thay đổi này sẽ "sưởi ấm" thị giác và giúp tâm trạng của các thành viên gia đình bạn thoải mái hơn khi trở về nhà.

Sofa vải trơn nhạt nhòa

Những bộ sofa bọc vải thô màu kem hoặc xám nhạt rất an toàn, nhưng lại dễ ố bẩn và thiếu điểm nhấn. Theo thời gian, chúng làm phòng khách của bạn trông cũ kỹ và mờ nhạt.

Để nâng tầm không gian, hãy mạnh dạn thử nghiệm những chất liệu giàu cảm xúc hơn như nhung, nỉ màu đậm hoặc vải dệt có họa tiết chìm. Một chiếc ghế sofa màu rêu, cam đất hay xanh navy không chỉ sạch sẽ hơn mà còn tạo nên vẻ đẹp sang trọng, ấm cúng và đầy cá tính.