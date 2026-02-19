Hàng trăm mô tô phân khối lớn xuống phố Hà Nội chào xuân Bính Ngọ

Đây là sự kiện thường niên được các hội nhóm chơi xe hưởng ứng, duy trì năm thứ 8. Đoàn xe diễu hành qua một số tuyến phố chính của Thủ đô.

Khác với buổi tụ họp đầu năm của những người chơi xe cổ, sự kiện gặp gỡ mùng 3 Tết có phần ồn ào hơn do lượng lớn mô tô tham gia. Đồng thời, buổi gặp mặt này không phân biệt các dòng xe, ví dụ chiếc Honda Monkey dưới đây “lọt thỏm” giữa dàn xe phân khối lớn hầm hố.

Anh Nguyễn Thành Đạt, một người chơi mô tô tại phường Tây Hồ, cho hay: “Năm nào tôi cũng tham dự sự kiện này, không chỉ để gặp gỡ giao lưu đầu xuân cùng những người chung đam mê, mà cũng tranh thủ ghi lại những bức hình đẹp làm kỉ niệm”.

Theo đánh giá của anh Đạt, sự kiện năm nay có quy mô lớn hơn năm trước, nhưng có phần quy củ hơn.

Sự xuất hiện của cả trăm chiếc mô tô tại khu vực nhà hát lớn thu hút sự quan tâm của người dân Thủ đô và cả các khách du lịch. Đa phần đều cảm thấy thích thú khi biết đây là buổi tụ họp diễn ra hàng năm của các hội nhóm chơi xe.

Tại sự kiện giao lưu năm nay, không thiếu dòng xe phân khối lớn tiền tỷ góp mặt. Trong đó bộ đôi BMW R18 và Honda Valkyrie dưới đây gây chú ý khi đều được lắp thêm “thuyền” theo kiểu sidecar.

Chiếc BMW R18 (màu đen) trong hình thuộc bản Classic có giá niêm yết 959 triệu đồng. Xe lắp thêm “thuyền” là phụ kiện chính hãng, có giá khoảng 600 triệu đồng.

Sau khi tụ họp đông đủ, hàng trăm người chơi mô tô Hà Nội bắt đầu diễu hành qua các tuyến phố chính. Dù lượng xe tham dự đông đảo, theo ghi nhận của phóng viên báo Dân trí, việc chấp hành luật giao thông nghiêm túc, không xảy ra tình trạng vượt đèn đỏ gây mất trật tự.