Nhà dân bị hỏa hoạn thiêu rụi ngày mùng 2 Tết

Ngày 19/2, lãnh đạo UBND xã Đakrông (tỉnh Quảng Trị) xác nhận vụ hỏa hoạn xảy ra tại thôn Ra Poong thiêu rụi căn nhà của gia đình anh Hồ Văn Hồi.

Khoảng 13h30 ngày 18/2 (mùng 2 Tết), ngọn lửa bất ngờ bùng phát, nhanh chóng bao trùm toàn bộ căn nhà. Do ngôi nhà được xây dựng bằng các vật liệu dễ cháy, dù người dân địa phương đã nỗ lực để khống chế, ngọn lửa vẫn lan nhanh, khó dập tắt.

Bộ đội Biên phòng hỗ trợ gia đình người dân không may gặp hỏa hoạn (Ảnh: Hoài Nam).

Vụ cháy khiến ngôi nhà cùng nhiều tài sản có giá trị của gia đình anh Hồi đã bị thiêu rụi, thiệt hại ước tính hơn 200 triệu đồng. Rất may hỏa hoạn không gây thiệt hại về người.

Đại diện chính quyền địa phương và các đơn vị Biên phòng đóng quân trên địa bàn đã kịp thời có mặt để động viên và hỗ trợ bước đầu cho gia đình anh Hồi. Các nhu yếu phẩm thiết yếu như chăn ấm, quần áo, gạo, mì tôm và một khoản tiền mặt đã được trao nhằm giúp gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn này.