Số phận những con tàu chục tỷ đồng "thua cuộc", nằm bờ đến mục nát

Số phận những con tàu thua cuộc

Đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) cách đất liền khoảng 15 hải lý. Năm 2014, đặc khu có điện lưới quốc gia, kể từ đó lượng khách du lịch đến hòn đảo này tăng nhanh.

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và du khách, nhiều doanh nghiệp ở Lý Sơn đầu tư hàng chục tỷ đồng mua tàu cao tốc chở khách. Thế nhưng, những con tàu này nhanh chóng thua trong “cuộc đua” tốc độ trên biển. Để rồi những khối tài sản hàng chục tỷ đồng phải nằm bờ khiến chủ phương tiện thua lỗ nặng.

Tàu chở khách neo đậu tại vũng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn (Ảnh: Quốc Triều).

Ông Trần Đình Xem (đặc khu Lý Sơn) trầm ngâm nhìn con tàu cao tốc Biển Đông nằm im lìm ở vũng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn. Con tàu đã xuống cấp sau 6 năm nằm bờ.

Theo ông Xem, hàng chục năm trước, hoạt động vận tải hành khách trên tuyến đường biển ra Lý Sơn phụ thuộc vào đội tàu gỗ. Tàu này phải mất khoảng 2,5 giờ để đi từ đất liền ra đảo. Khi Lý Sơn có điện lưới quốc gia, khách du lịch tăng nhanh. Ông Xem nhận thấy đây là thời điểm thuận lợi để đầu tư tàu chở khách hiện đại.

Cuối năm 2014, ông Xem đầu tư 15 tỷ đồng mua tàu cao tốc Biển Đông từ thành phố Đà Nẵng đưa về hoạt động tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại. Tàu có thể chở 80 hành khách với vận tốc tối đa 18 hải lý mỗi giờ. Với vận tốc này, tàu mất khoảng 60 phút đi từ đất liền ra đảo Lý Sơn.

Khi mới đưa vào hoạt động những chuyến tàu đầy ắp khách mang đến hy vọng cho ông Xem. Thế nhưng, chỉ hai năm sau, tàu Biển Đông dần mất khách.

Tàu Biển Đông nằm bờ suốt nhiều năm khiến chủ tàu thua lỗ nặng (Ảnh: Quốc Triều).

“Từ cuối năm 2016, nhiều doanh nghiệp mua tàu siêu tốc về cạnh tranh với tàu cao tốc. Tàu siêu tốc to hơn, tốc độ cao hơn nên hành khách chuyển qua đi loại tàu này. Tàu cao tốc bị khách chê không đi nữa”, ông Xem chia sẻ.

Tàu siêu tốc có thể chở được 120-150 người. Thời gian đi từ đất liền ra đảo Lý Sơn chỉ 35-40 phút. Chính điều này giúp tàu siêu tốc giành chiến thắng trong “cuộc đua” trên biển.

Tàu tiền tỷ bán không ai mua

Thị trường thay đổi quá nhanh khiến những con tàu cao tốc phải nằm bờ chỉ sau 2-3 năm đi vào hoạt động. Tàu Biển Đông dần mất khách dẫn đến cứ xuất bến là thua lỗ. Năm 2018, ông Xem đành đưa phương tiện về vũng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn, chấp nhận lỗ hơn 10 tỷ đồng.

“Tôi đưa tàu về neo ở bến rồi tìm người bán nhưng không được. Tàu nằm bờ mấy năm rồi nên xuống cấp. Hàng tháng tôi phải tốn tiền thuê người trông coi đề phòng sóng đánh tàu trôi dạt va đập với tàu khác”, ông Xem nói thêm.

Một con tàu bị sóng đánh chìm hư hỏng hoàn toàn (Ảnh: Quốc Triều).

Tại vũng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn hiện có 5 tàu chở khách nằm bờ. Chủ tìm cách bán tàu nhằm giảm bớt thiệt hại nhưng không có người mua. Tàu không hoạt động nên xuống cấp nhanh, có chiếc đã hư hỏng gần như hoàn toàn.

Sau nhiều năm dừng hoạt động, tàu Hoàng Sa 03 gần như hư hỏng hoàn toàn. Con tàu này có giá 10 tỷ đồng, được đưa vào hoạt động năm 2014. Đến năm 2017, tàu Hoàng Sa 03 buộc phải dừng hoạt động vì không thể cạnh tranh với tàu siêu tốc.

Theo ông Đặng Hoài, đại diện đơn vị quản lý tàu Hoàng Sa 03, phương tiện nằm bờ quá lâu nên bị bão đánh chìm gây hư hỏng. Chủ tàu phải tốn chi phí trục vớt, đưa vào vị trí an toàn và mong tìm được đơn vị mua lại. Tuy nhiên, hơn 6 năm qua vẫn chưa có đơn vị hỏi mua.

Nhiều năm qua, các doanh nghiệp vận tải khách tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn cạnh tranh rất khốc liệt. Trong giai đoạn 2014-2018, trên tuyến đường biển này có đến 9 tàu cao tốc, siêu tốc chở khách. Tuy nhiên, tàu cao tốc đã thua cuộc nên đành nằm bờ. Hiện trên tuyến chỉ còn 4 tàu hoạt động.

Tàu siêu tốc hoạt động trên tuyến đường biển Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại (Ảnh: Quốc Triều).

Theo ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch đặc khu Lý Sơn, tàu chở khách trên tuyến đường biển Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại do tư nhân đầu tư. Do sự cạnh tranh nên một số tàu hoạt động không hiệu quả phải nằm bờ khiến chủ thua lỗ.

Thời gian qua, chính quyền địa phương đã yêu cầu các chủ tàu đưa phương tiện đến vị trí thích hợp, tạo thuận lợi cho tàu cá ra vào vũng neo đậu. Ngoài việc đảm bảo an toàn hàng hải, chủ tàu cần phải đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình neo đậu tàu trong khu vực vũng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn.