Vòm đá núi lửa ở đặc khu Lý Sơn trở thành di tích quốc gia

Ngày 10/9, thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi, cổng Tò Vò tại đặc khu Lý Sơn đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng là di tích quốc gia.

Cổng Tò Vò được hình thành từ hoạt động phun trào của núi lửa Giếng Tiền. Đây là một trong những ngọn núi lửa kiến tạo nên đảo Lý Sơn. Dung nham núi lửa đã tạo ra tầng bazan dày ở vị trí cổng Tò Vò.

Cổng Tò Vò tại đặc khu Lý Sơn (Ảnh: Quốc Triều).

Trải qua thời gian, tầng đá bazan của cổng Tò Vò bị sóng biển phá vỡ lớp đá ở giữa tạo thành lỗ rỗng. Lỗ rỗng này có hình dạng tổ tò vò.

Vòm đá của cổng Tò Vò dài khoảng 9m, đỉnh cổng cao hơn bề mặt mài mòn biển 4m, điểm hẹp nhất rộng khoảng 2m.

Với vẻ đẹp hoang sơ, độc đáo, riêng biệt, duy nhất và độ nhận diện cao nên cổng Tò Vò trở thành một trong những thắng cảnh nổi tiếng của tỉnh Quảng Ngãi và Việt Nam.

Ngoài cổng Tò Vò trên cạn, tại vùng biển Lý Sơn còn một vòm đá khác nằm ngoài khơi đảo Bé. Vòm đá này được các chuyên gia khảo cổ phát hiện năm 2014. Vòm đá được hình thành từ nham thạch núi lửa, có cấu trúc giống hệt cổng Tò Vò trên cạn.

Khối nham thạch tạo nên vòm đá kéo dài gần 100m, trong đó phần mái vòm dài khoảng 20m. Tính từ đáy biển lên, nơi cao nhất của vòm đá khoảng 5m.

Đặc khu Lý Sơn cách đất liền khoảng 15 hải lý, có diện tích khoảng 10km2, dân số khoảng 22.000 người.

Đặc khu Lý Sơn bao gồm đảo Lớn và đảo Bé. Khu vực này có vết tích của 10 miệng núi lửa, trong đó có 3 miệng núi lửa nằm dưới đáy biển.