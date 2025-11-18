Sạt lở "xé toạc" nhà dân, đe dọa khách sạn, hàng chục người tháo chạy

Vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại khối phố 3A, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị vào ngày 17/11, sau trận mưa lớn kéo dài, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống của 10 hộ dân với gần 50 nhân khẩu.

Vụ sạt lở làm căn nhà số 74 trên đường Hùng Vương, xã Khe Sanh bị phá hủy, gần một nửa căn nhà bị đổ sập xuống hố sạt lở phía sau. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người.

Nhìn từ phía trong căn nhà số 74 trên đường Hùng Vương, những mảng tường bị xé toạc, nền nhà nứt gãy, phần sau lơ lửng trên hố sâu do đất đá bị kéo tuột xuống.

Chị Nguyễn Băng Trinh (SN 1992, đứng giữa), chủ căn nhà bị phá hủy do sạt lở. Căn nhà vợ chồng chị Trinh tích góp xây dựng vừa làm nơi ở, vừa kinh doanh, giờ đã bị hư hỏng nghiêm trọng. Trong ảnh, chị Trinh bật khóc nức nở khi lãnh đạo chính quyền địa phương đến động viên, thăm hỏi.

Những ngôi nhà liền kề căn nhà số 74 cũng bị sạt lở phần móng phía sau và nứt tường, nguy cơ đổ sập cao. Vụ sạt lở gây ảnh hưởng, đe dọa an toàn của 10 công trình gồm nhà dân, cửa hàng và khách sạn trong khu vực.

Dãy nhà 2 tầng của một khách sạn ở khối phố 3A, xã Khe Sanh chênh vênh bên hố sạt lở.

Chị Hoàng Diệu Linh (SN 1986), chủ khách sạn, chia sẻ: "Trưa 17/11 mưa rất to, tôi đang nấu ăn thì nghe tiếng động lớn, ra xem thấy phần đất sau khách sạn lở dần, sạt sâu vào phần móng dãy nhà 2 tầng. Lúc đó tôi hoảng loạn, vội gọi mọi người tháo chạy ra ngoài".

Chân cầu thang khách sạn của gia đình chị Linh bị sạt lở, trôi hết đất, để lại khoảng trống lớn phía dưới.

Mái tôn, hàng rào bằng lưới sắt phía sau nhà các hộ dân ở khối phố 3A, xã Khe Sanh bị đất đá sạt lở làm đổ sập, kéo xuống hố sâu.

Ông Lê Thái Vũ, một trong những hộ dân có nhà nằm trong khu vực sạt lở cho biết những ngày qua trên địa bàn có mưa lớn. Theo ông Vũ, khoảng 10h30 ngày 17/11, ông nghe tiếng động lớn, ra kiểm tra thấy nhà hàng xóm nứt tường, đổ sập một phần, đất đá phía sau nhà ông và hàng xóm lở dần, tuột xuống phía dưới.

"Thấy sạt lở, tôi vội hô hoán vợ con và mọi người tháo chạy ra ngoài, phần đất phía sau lở dần thành hố lớn sát nhà các hộ dân trong khu phố. Nhà tôi giờ cũng trơ móng phía sau, nếu mưa lớn nữa nguy cơ sập rất cao", ông Vũ lo lắng.

Sau khi xảy ra sự cố, các hộ dân ở khu vực sạt lở đã đóng cửa, gần 50 người và nhiều tài sản được chính quyền hỗ trợ di dời đến nơi an toàn.

Chính quyền xã Khe Sanh xác định thời điểm này, người dân không thể tiếp tục ở trong những căn nhà bị hư hỏng, nguy cơ đổ sập do sạt lở nên đã phối hợp với đơn vị quân đội bố trí nơi ở, sinh hoạt tạm thời cho bà con.

"Có 10 hộ chịu ảnh hưởng bởi sạt lở lần này, chúng tôi rất mong lãnh đạo tỉnh, xã quan tâm, có phương án lâu dài cho các hộ dân, bởi tình trạng sạt lở hết sức nghiêm trọng", ông Nguyễn Văn Ngọc, Trưởng ban Công tác mặt trận khối phố 3A, xã Khe Sanh, bày tỏ.

Kiểm tra tình hình sạt lở tại khối phố 3A, xã Khe Sanh, ông Lê Đức Tiến (áo trắng), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, chỉ đạo chính quyền xã trước mắt phải bố trí nơi ở, đảm bảo đời sống người dân, tuyệt đối không được để bà con quay trở lại các căn nhà ở khu vực sạt lở.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cũng đề nghị các đơn vị liên quan sớm lập đoàn để kiểm tra tình hình địa chất, phân tích nguyên nhân sạt lở để có phương án lâu dài, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

Khu vực xảy ra sạt lở tại đường Hùng Vương, xã Khe Sanh (Ảnh: Google Maps).