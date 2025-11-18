Dùng xe đặc chủng đưa cụ ông qua điểm ngập 1m để đi cấp cứu

Ngày 18/11, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng cho biết, đã hỗ trợ đưa một bệnh nhân lớn tuổi lên xe đặc chủng, băng qua vùng nước sâu để kịp thời đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Trước đó, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 - Điện Bàn trong lúc thực hiện nhiệm vụ tại xã Gò Nổi, thành phố Đà Nẵng đã nhận được tin báo về một trường hợp cụ già lớn tuổi, bệnh nặng, cần được đưa đi cấp cứu ngay.

Lực lượng chức năng đưa cụ ông lên xe đặc chủng để đưa qua điểm ngập nước (Ảnh: Anh Cường).

Không chần chừ, Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, đã chỉ đạo triển khai nhanh lực lượng, trực tiếp đưa bệnh nhân lên xe đặc chủng, băng qua vùng nước sâu hơn 1m để kịp thời vận chuyển đến cơ sở y tế.

Sau đó, bệnh nhân được chuyển tiếp bằng xe quân sự đến Bệnh viện Điện Bàn để cấp cứu kịp thời. Các y, bác sĩ đang theo dõi sát tình hình sức khỏe của bệnh nhân.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng cho biết thêm, sau đợt mưa lũ ngày 17/11, nhiều hộ dân tại thôn Nước Oa, xã Trà Tân, thành phố Đà Nẵng bị ngập, gây trôi 2 xe máy và chiếc xe tải nhỏ.

Ban Chỉ huy Quân sự xã cùng lực lượng dân quân đã nhanh chóng hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả. Ngay khi nước rút, các tổ công tác đã kéo phương tiện bị cuốn trôi, dọn bùn đất, thu gom vật dụng và giúp bà con dọn dẹp nhà cửa.

Đồng thời, các chiến sĩ cũng vận chuyển nước sạch, lương thực và nhu yếu phẩm đến các hộ dân thiệt hại nặng, bảo đảm sinh hoạt trước mắt.