Hiếp dâm bé gái 14 tuổi tại lô cao su, 6 bị cáo lĩnh án

Ngày 5/1, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã phối hợp với Tòa án nhân dân cùng cấp mở phiên xét xử vụ án về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử, gồm: Vàng Seo Tuyến (SN 2008), Giàng Seo Cao (SN 2005), Giàng Seo Sinh (SN 1995), Lý Seo Vản (SN 1988), Dương Văn Hồng (SN 1993) và Sùng Văn Phìn (SN 1988), cùng trú tại xã Cư Pui (Đắk Lắk).

Cả 6 bị cáo, thời điểm bị bắt giữ (Ảnh: Đức Nguyễn).

Theo cáo trạng, Vàng Seo Tuyến và cháu N. (SN 2010, trú tại xã Ea Ô, Đắk Lắk) có quan hệ tình cảm với nhau.

Trưa 4/6/2025, Tuyến cùng nhóm bạn đến lô cao su tại xã Cư Elang (nay là xã Ea Ô) để ăn nhậu. Tại đây, cả nhóm bàn bạc về việc sẽ rủ N. đến nhậu và chuốc cho say để quan hệ tình dục với bé gái này. Để thực hiện, nhóm này rủ thêm Hồng, Phìn tham gia.

Sau khi chuốc cho cháu N. uống rượu, các đối tượng thay nhau thực hiện hành vi giao cấu với cháu N. và sự việc chỉ dừng lại khi bạn của N. đến giải cứu. Thời điểm xảy ra vụ việc, cháu N. mới hơn 14 tuổi.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Giàng Seo Cao 20 năm tù; Dương Văn Hồng, Lý Seo Vản, Sùng Văn Phìn và Giàng Seo Sinh mỗi bị cáo 17 năm tù và bị cáo Vàng Seo Tuyến 12 năm tù cùng về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.