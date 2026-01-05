Mỹ muốn "quyền tiếp cận toàn diện" tài nguyên của Venezuela

Một nhà máy lọc dầu Venezuela (Ảnh: Bloomberg).

“Chúng tôi cần quyền tiếp cận toàn diện. Chúng tôi cần tiếp cận dầu mỏ và những thứ khác trong đất nước của họ, những thứ cho phép chúng tôi tái thiết đất nước đó”, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không Lực Một.

Trước đó, ông tuyên bố, Mỹ sẽ tiếp quản các trữ lượng dầu mỏ khổng lồ của Venezuela và thu hút các công ty Mỹ đầu tư hàng tỷ USD để tái thiết ngành dầu mỏ bị tàn phá nặng nề của nước này.

Ông Trump cho biết ông chưa trực tiếp nói chuyện với bà Rodriguez, nhưng sẽ làm điều đó “vào thời điểm thích hợp”.

Phó Tổng thống Venezuela Rodriguez đã đảm nhận vai trò quyền tổng thống sau khi Tổng thống Nicolas Maduro bị lực lượng Mỹ bắt giữ và áp giải đến New York.

Ông Trump cho biết, chính quyền của ông sẵn sàng làm việc với phần còn lại của chính quyền Venezuela, miễn là các mục tiêu của Washington được đáp ứng, đặc biệt là việc mở cửa các trữ lượng dầu mỏ của Venezuela cho đầu tư từ Mỹ.

“Bà ấy về cơ bản sẵn sàng làm những gì mà chúng tôi tin là cần thiết để khiến Venezuela vĩ đại trở lại”, ông Trump nói, đồng thời lưu ý rằng bà đã được chính Tổng thống Maduro lựa chọn.

Ngược lại, nhà lãnh đạo Mỹ cảnh báo bà sẽ phải đối mặt với một tình huống còn tệ hơn ông Maduro nếu từ chối hợp tác.

Về phần mình, bà Rodriguez được cho là đã đề nghị Tổng thống Trump thiết lập một mối quan hệ cân bằng và tôn trọng lẫn nhau.

Bà Rodriguez cũng đã chủ trì cuộc họp nội các đầu tiên kể từ khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Maduro.

Kênh truyền hình nhà nước VTV phát sóng hình ảnh bà Rodriguez ngồi tại một chiếc bàn trong dinh tổng thống cùng với 2 nhân vật trung thành then chốt của ông Maduro là Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino và Bộ trưởng Nội vụ Diosdado Cabello.

Bà đã thành lập một ủy ban nhằm tìm cách yêu cầu Mỹ trả tự do cho Tổng thống Maduro và phu nhân Cilia Flores.

Bà Rodriguez chỉ định em trai là Chủ tịch Quốc hội Jorge Rodriguez cùng Ngoại trưởng Yvan Gil làm đồng chủ tịch ủy ban. Bộ trưởng Thông tin Freddy Nanez cũng sẽ tham gia ủy ban này.