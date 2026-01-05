Robot hút bụi Roborock - Người bạn đồng hành cùng gia đình Việt

Cuộc sống hiện đại mang đến nhiều cơ hội, nhưng cũng không ít áp lực: lịch làm việc dày đặc, thời gian dành cho gia đình và bản thân ít ỏi. Với nhiều gia đình, mẹ bỉm hay nhân viên văn phòng, việc dọn dẹp nhà cửa đang dần trở thành áp lực âm thầm sau một ngày dài.

Trong bối cảnh đó, những giải pháp dọn nhà thông minh bắt đầu hình thành. Và khi nhắc đến các giải pháp dọn nhà hiện đại, cái tên Roborock với các dòng robot hút bụi trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều gia đình Việt.

Thương hiệu toàn cầu, chất lượng được kiểm chứng

Với thiết kế tinh tế và công nghệ tiên tiến, Roborock mang đến những dòng sản phẩm không chỉ đẹp về hình thức mà còn bền bỉ trong vận hành. Mỗi sản phẩm đều được phát triển với mục tiêu mang lại trải nghiệm làm sạch hiệu quả và cảm giác an tâm lâu dài cho người dùng.

Theo số liệu từ IDC, Roborock hiện giữ vị trí dẫn đầu về thị phần trên thế giới với 21,8%, đạt sản lượng 1,34 triệu máy hút bụi thông minh xuất xưởng trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6/2025.

Thương hiệu đứng đầu về số lượng đơn vị xuất xưởng tại nhiều thị trường trọng điểm như Bắc Âu, Đức, Hàn Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có những thị trường Roborock chiếm hơn 50% thị phần. Hiện nay, các sản phẩm của hãng đã có mặt tại hơn 700 thành phố trên toàn cầu.

Sự kiện IFA 2025 diễn ra tại Đức (Ảnh: Otech Việt Nam).

Hình ảnh thương hiệu Roborock trên đường phố tại Đức (Ảnh: Otech Việt Nam).

Dấu ấn tại thị trường Việt Nam

Tháng 3/2024, Roborock gia nhập thị trường Việt Nam trong bối cảnh robot hút bụi vẫn chưa phải là thiết bị phổ biến với nhiều gia đình. Mục tiêu từ đầu của Roborock không chỉ là đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng, mà còn giới thiệu một cách tiếp cận mới trong việc vệ sinh nhà cửa: chủ động, thông minh và phù hợp với nhịp sống hiện đại của người Việt.

Chỉ sau chưa đầy hai năm, Roborock đã xây dựng hệ thống phân phối với hơn 100 đại lý trên toàn quốc, đồng thời sở hữu các dòng robot hút bụi được nhiều người dùng lựa chọn. Thương hiệu liên tục đạt top sale (doanh số) trên sàn thương mại điện tử Shopee các ngày khuyến mãi lớn: 9/9, 10/10, 11/11.

Bảng xếp hạng Top 1 ngành hàng máy hút bụi trên sàn thương mại điện tử Shopee (Ảnh: Shopee).

Sự kiện ra mắt sản phẩm mới năm 2024 (Ảnh: Otech Việt Nam).

Thành công của Roborock được tạo nên từ ba nền tảng cốt lõi: sản phẩm liên tục được hoàn thiện để đáp ứng đa dạng nhu cầu làm sạch; hệ sinh thái thiết bị toàn diện, từ robot hút bụi cơ bản đến robot tích hợp dock tự vệ sinh và các thiết bị cầm tay; chất lượng vận hành ổn định, được khẳng định qua phản hồi tích cực và sự tin dùng bền bỉ của người dùng theo thời gian.

Từng bước đồng hành cùng người dùng Việt

Không chỉ là thiết bị công nghệ, các dòng robot hút bụi bán chạy nhất năm 2025 của Roborock mang đến giải pháp làm sạch phù hợp với nhịp sống và thói quen sinh hoạt của gia đình Việt. Các dòng sản phẩm robot và máy hút bụi thông minh có lực hút lên đến 25.000 Pa, xử lý hiệu quả bụi mịn, duy trì không gian sống sạch sẽ.

Nhiều sản phẩm robot hút bụi đều có hệ thống chống rối Dual Anti-Tangle kết hợp với chổi chính kép DuoDivide và chổi bên FlexiArm Arc giúp giải quyết triệt để vấn đề tóc rối. Dòng máy hút bụi Roborock F25 Ace Pro vừa ra mắt sở hữu công nghệ tạo bọt siêu vi, giúp phân tách và làm tan vết bẩn nhanh chóng, kể cả những vết cà phê, dầu mỡ hay bụi bẩn bám lâu ngày trên sàn.

Với Roborock, thời gian dành cho việc dọn dẹp giảm xuống đáng kể, tiết kiệm 1-2 giờ mỗi ngày. Nhờ đó, người dùng có thêm thời gian nghỉ ngơi, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Máy hút bụi cầm tay tạo bọt F25 Ace Pro (Ảnh: Otech Việt Nam).

Sự đón nhận của người dùng Việt dành cho Roborock cho thấy một chuyển biến rõ rệt trong lối sống gia đình Việt Nam hiện đại: ưu tiên tiện nghi, tối ưu thời gian và giảm bớt gánh nặng việc nhà.

Với danh mục sản phẩm đa dạng và giải pháp làm sạch toàn diện, Roborock tiếp tục đồng hành cùng các gia đình Việt trong hành trình hướng đến một cuộc sống thông minh, cân bằng và trọn vẹn hơn mỗi ngày.